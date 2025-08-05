Олександр Бородін закликав зосередитися на реальності фронту, а не на розмовах

Речник третього армійського корпусу Олександр Бородін. Фото: Суспільне

Речник третього армійського корпусу Олександр Бородін заявив, що в умовах повномасштабної війни кожен має зосередитися на своїх завданнях і не відволікатися на інформаційний шум. За його словами, українці мають не лише права, а й обов’язки перед державою.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У ЗСУ відповіли на інформаційний тиск

"Ми прекрасно розуміємо, що мобілізація для такої війни — необхідна. Не можна лише користуватися правами й ігнорувати обов’язки. Це просто нереалістично", — наголосив він.

Бородін також зазначив, що в армії намагаються менше реагувати на інформаційні хвилі — як у зовнішньому, так і у внутрішньому інформаційному полі.

"Це трохи розхитує свідомість. Відволікає увагу й фокус від справ, які потрібно виконувати тут і зараз. Я завжди закликаю військових тримати фокус — на конкретному дні, на конкретних завданнях. Бо ситуація надзвичайно складна", — підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно Третій армійський корпус встановив рекорд зі збиття російських дронів на фронті.

Також 12 липня Білецький вручив пам’ятні коїни військовослужбовцям Третього армійського корпусу, які зробили вагомий внесок.