Олександр Бородін закликав зосередитися на реальності фронту, а не на розмовах

ЗСУ закликали зосередитися на реальності фронту, а не на розмовах
Речник третього армійського корпусу Олександр Бородін заявив, що в умовах повномасштабної війни кожен має зосередитися на своїх завданнях і не відволікатися на інформаційний шум. За його словами, українці мають не лише права, а й обов’язки перед державою.
Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.
У ЗСУ відповіли на інформаційний тиск
"Ми прекрасно розуміємо, що мобілізація для такої війни — необхідна. Не можна лише користуватися правами й ігнорувати обов’язки. Це просто нереалістично", — наголосив він.
Бородін також зазначив, що в армії намагаються менше реагувати на інформаційні хвилі — як у зовнішньому, так і у внутрішньому інформаційному полі.
"Це трохи розхитує свідомість. Відволікає увагу й фокус від справ, які потрібно виконувати тут і зараз. Я завжди закликаю військових тримати фокус — на конкретному дні, на конкретних завданнях. Бо ситуація надзвичайно складна", — підкреслив він.
Нагадаємо, нещодавно Третій армійський корпус встановив рекорд зі збиття російських дронів на фронті.
Також 12 липня Білецький вручив пам’ятні коїни військовослужбовцям Третього армійського корпусу, які зробили вагомий внесок.
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