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ЗСУ закликали зосередитися на реальності фронту, а не на розмовах

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:22
Олександр Бородін закликав зосередитися на реальності фронту, а не на розмовах
Речник третього армійського корпусу Олександр Бородін. Фото: Суспільне

Речник третього армійського корпусу Олександр Бородін заявив, що в умовах повномасштабної війни кожен має зосередитися на своїх завданнях і не відволікатися на інформаційний шум. За його словами, українці мають не лише права, а й обов’язки перед державою.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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"Ми прекрасно розуміємо, що мобілізація для такої війни — необхідна. Не можна лише користуватися правами й ігнорувати обов’язки. Це просто нереалістично", — наголосив він.

Бородін також зазначив, що в армії намагаються менше реагувати на інформаційні хвилі — як у зовнішньому, так і у внутрішньому інформаційному полі.

"Це трохи розхитує свідомість. Відволікає увагу й фокус від справ, які потрібно виконувати тут і зараз. Я завжди закликаю військових тримати фокус — на конкретному дні, на конкретних завданнях. Бо ситуація надзвичайно складна", — підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно Третій армійський корпус встановив рекорд зі збиття російських дронів на фронті.

Також 12 липня Білецький вручив пам’ятні коїни військовослужбовцям Третього армійського корпусу, які зробили вагомий внесок.

війна ЗСУ армія війна в Україні Третя штурмова бригада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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