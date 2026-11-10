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Главная Мобилизация Звание Герой Украины: какие гарантии и льготы можно получить

Звание Герой Украины: какие гарантии и льготы можно получить

Ua ru
10 ноября 2026 04:30
Какие гарантии и льготы могут получить Герои Украины
Военный держит в руках грамоту о присвоении звания Герой Украины. Фото: tro.mil.gov.ua

Звание Герой Украины — наивысшая степень отличия, которую президент Украины присваивает людям, проявившим героизм. Людям, имеющим такое звание, государство предоставляет ряд гарантий и льгот. В частности, речь идет о денежных выплатах.

Об этом 9 ноября сообщил Харьковский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Гарантии для Героев Украины

Для защитников, которым вручили золотую звезду, предусматривается единовременная выплата в размере 50 прожиточных минимумов, то есть 166 тысяч 400 гривен. Кроме того, тем, кто получил золотую звезду за участие в боевых действиях, ежемесячно выплачивают три минимальные зарплаты, а семьи погибших Героев получают ежемесячную выплату в размере одной минимальной зарплаты.

Герои Украины имеют право на первоочередное обеспечение жильем. В случае смерти военнослужащего с таким званием право на получение жилья имеют члены его семьи. Правда, для тех, кто получил орден Государства, такое вознаграждение не предусматривается. Также среди жилищных гарантий — бесплатный капитальный ремонт квартиры или дома и оформление документов при приватизации жилья.

Герои Украины бесплатно лечатся, получают лекарства и проходят санаторно-курортное оздоровление. Также для них могут изготовить зубные протезы, но не из драгоценных металлов.

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Есть и социальные гарантии. В случае сокращения штата Герои имеют преимущественное право на работу. Кроме того, им предоставляют до трех недель дополнительного отпуска, позволяют бесплатно обучаться по месту работы в государственных или частных учебных заведениях и на курсах. Если предприятие, на котором работает Герой Украины, ликвидируют, военный сможет устроиться на другую работу: его кандидатуру рассмотрят вне очереди.

Льготы для Героев Украины

Героям Украины не нужно платить за квартиру, коммунальные услуги, сжиженный баллонный газ для бытовых нужд, пользование домашним телефоном и вневедомственной охранной сигнализацией жилья.

Водители с таким званием могут получить 50 литров компенсации за топливо. Защитников с инвалидностью в первую очередь обеспечивают специальным автомобилем. Пользоваться транспортом можно в течение десяти лет, а по истечении этого срока государство может заменить автомобиль на новый.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что служба начинается с момента отправки мобилизованного в учебный центр. Побег с базовой военной подготовки считается СОЧ. За такое нарушение предусматривается уголовная ответственность.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП писал, что в армии не хватает специалистов по ремонту беспилотников и FPV-дронов. Занять такую должность могут даже мастера по ремонту смартфонов. Кандидаты должны разбираться в электронике и быть готовыми к прохождению специализированной армейской подготовки.

выплаты армия Герой Украины льготы военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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