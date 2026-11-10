Які гарантії та пільги можуть отримати Герої України

Військовий тримає і руках грамоту про присвоєння звання Герой України. Фото: tro.mil.gov.ua

Звання Герой України — найвищий ступінь відзнаки, який президент України присвоює людям, які виявили героїзм. Тим, хто має таке звання, держава надає низку гарантій і пільг. Зокрема, йдеться про грошові виплати.

Про це 9 листопада повідомив Харківський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Гарантії для Героїв України

Для захисників, яким вручили золоту зірку, передбачається одноразова виплата в розмірі 50 прожиткових мінімумів, тобто 166 тисяч 400 гривень. Крім того, хто отримав золоту зірку за участь у бойових діях, щомісяця платять три мінімальних зарплати, а родини полеглих Героїв отримують щомісячну виплату в розмірі однієї мінімальної зарплати.

Герої України мають право на першочергове забезпечення житлом. У разі смерті військового з таким званням отримати житлову нерухомість можуть члени його родини. Щоправда, для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода не передбачається. Також серед житлових гарантій безоплатні капітальний ремонт квартири або будинку та оформлення документів під час приватизації житла.

Герої України безкоштовно лікуються, отримують ліки та проходять санаторно-курортне оздоровлення. Також для них можуть виготовити зубні протези, але не з дорогоцінних металів.

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Є й соціальні гарантії. У разі скорочення штату Герої мають переважне право на роботу. Крім того, їм надають до трьох тижнів додаткової відпустки, дозволяють безкоштовно навчатися за місцем роботи в державних або приватних навчальних закладах і на курсах. Якщо підприємство, на якому працює Герой України, ліквідують, військовий зможе працевлаштуватися на іншу роботу: його кандидатуру розглянуть позачергово.

Пільги для Героїв України

Героям України не треба платити за квартиру, комунальні послуги, скраплений балонний газ для побутових потреб, користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла.

Водії з таким званням можуть отримати 50 літрів компенсації за пальне. Захисників з інвалідністю першочергово забезпечують спеціальним автомобілем. Користуватися транспортом можна впродовж десяти років, а коли цей термін спливе, держава може замінити автівку на нову.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що служба починається з моменту відправлення мобілізованого до навчального центру. Утеча з базової військової підготовки вважається СЗЧ. За таке порушення передбачається кримінальна відповідальність.

Також Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП писав, що у війську бракує фахівців із ремонту безпілотників і FPV-дронів. Обійняти таку посаду можуть навіть майстри з ремонту смартфонів. Кандидати повинні знатися на електроніці та бути готовими до проходження спеціалізованої армійської підготовки.