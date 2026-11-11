Курсанты военной академии. Фото: Военная академия г. Одесса

Бывают ситуации, когда человек успешно окончил военную кафедру, но не успел предоставить диплом бакалавра в военкомат и остался без звания. Когда такие граждане мобилизуются в ВСУ в статусе рядовых солдат, они имеют полное право исправить эту ошибку. Закон четко гарантирует выпускникам программ подготовки офицеров запаса с высшим образованием получение начального офицерского звания.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Как получить первоначальное офицерское звание действующим военнослужащим

Для бойцов, которые уже служат по мобилизации, действует прямое правовое основание — это Положение о прохождении службы (подпункт 5 пункта 50). Согласно ему, рядовому могут присвоить звание младшего лейтенанта с одновременным назначением на вакантную офицерскую должность.

Чтобы запустить этот процесс, воинская часть должна собрать и оформить соответствующий пакет документов. Одних только справок из университета недостаточно.

Кадровики обязаны подготовить:

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представление о назначении на конкретную офицерскую должность;

аттестацию на присвоение звания (ее составляет непосредственный командир и утверждает комиссия);

заверенные копии диплома и приложения к нему;

документы, подтверждающие завершение военной подготовки;

две послужные карточки и рапорт самого военнослужащего.

Юрий Айвазян обратил внимание на важный нюанс: бойцу не обязательно заключать новый офицерский контракт. Если он мобилизован и не желает становиться контрактником, звание присвоят и так.

Как только штаб части сформирует полный пакет документов, его направляют в вышестоящий орган управления, например, в Командование Сухопутных Войск. Там кадровая служба тщательно проверяет правовые основания, комплектность документов и наличие должности.

В условиях военного положения процедура утверждения несколько упрощена. Приказ о присвоении первоначального офицерского звания не обязательно должен поступать на стол министра обороны. Согласно закону, такие документы имеют право подписывать командиры корпусов или должностные лица соответствующего ранга. После подписания выписка из приказа направляется обратно в часть.

Что делать, если приказ долго не приходит

Законодательство не устанавливает жестких сроков вроде «30 или 45 дней» для обработки документов в высших штабах. Поэтому ожидание может затянуться. Если с момента отправки документов прошло около двух месяцев, юрист советует действовать активно.

Военнослужащему следует предпринять несколько шагов:

Подать письменный рапорт своему командиру с просьбой сообщить исходящий номер отправленного пакета документов. Узнать точное правовое основание оформления и на какую именно должность подали его кандидатуру. Попросить командование направить служебный запрос в вышестоящий штаб, чтобы выяснить стадию рассмотрения приказа.

Командир обязан официально рассмотреть такой рапорт в течение 14 дней и сообщить военнослужащему результаты проверки.

Также Новини.LIVE сообщали, что Минобороны обновило порядок воинского учета и делопроизводства в армии. Теперь действует четкий механизм исправления списков погибших, если выяснилось, что боец на самом деле находился в плену или вернулся после исчезновения без вести. Кроме того, приказ официально закрепил статус военнослужащих на время перевода в другую часть и упростил регистрацию тех, кто возвращается в строй после СЗЧ.

Студенческий билет не всегда освобождает от мобилизации. Отсрочку не дадут тем, кто учится на заочной форме, проходит обычные курсы или получает второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеется. Кроме того, отсрочка не будет действовать, если сведений об обучении студента нет в электронной базе ЕДЕБО.