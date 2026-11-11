Курсанти військової академії. Фото: Військова академія м. Одеса

Трапляються ситуації, коли людина успішно завершила військову кафедру, але не встигла донести диплом бакалавра до військкомату і залишилася без звання. Коли такі громадяни мобілізуються до ЗСУ у статусі звичайних солдатів, вони мають повне право виправити цю помилку. Закон чітко гарантує випускникам програм підготовки офіцерів запасу з вищою освітою отримання первинного офіцерського звання.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Як отримати первинне офіцерське звання для чинних військових

Для бійців, які вже служать за мобілізацією, діє пряма правова підстава — це Положення про проходження служби (підпункт 5 пункту 50). Згідно з ним, рядовому можуть дати звання молодшого лейтенанта з одночасним призначенням на вільну офіцерську посаду.

Щоб запустити цей процес, військова частина має зібрати та оформити відповідний пакет документів. Самих лише довідок з університету недостатньо.

Кадровики зобов'язані підготувати:

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подання щодо призначення на конкретну офіцерську посаду;

атестацію на присвоєння звання (її складає безпосередній командир і затверджує комісія);

засвідчені копії диплома та додатка до нього;

документи, що підтверджують завершення військової підготовки;

дві послужні картки та рапорт самого військовослужбовця.

Юрій Айвазян звернув увагу на важливий нюанс: бійцю не обов'язково укладати новий офіцерський контракт. Якщо він мобілізований і не виявляє бажання ставати контрактником, звання присвоять і так.

Щойно штаб частини формує повний пакет, його надсилають до вищого органу управління, наприклад, Командування Сухопутних Військ. Там кадрова служба ретельно перевіряє правові підстави, комплектність паперів та наявність посади.

В умовах воєнного стану процедура затвердження дещо спрощена. Наказ на первинне офіцерське звання не обов'язково має лягати на стіл Міністра оборони. Згідно із законом, такі документи мають право підписувати командири корпусів або посадовці відповідного рангу. Після підписання витяг з наказу прямує назад до частини.

Що робити, якщо наказ довго не приходить

Законодавство не встановлює жорстких термінів на кшталт "30 чи 45 днів" для опрацювання документів у вищих штабах. Тому очікування може затягнутися. Якщо від моменту відправки паперів минуло близько двох місяців, юрист радить активно діяти.

Військовослужбовцю варто зробити кілька кроків:

Подати письмовий рапорт своєму командиру з проханням повідомити вихідний номер відправленого пакета документів. Дізнатися точну правову підставу оформлення та на яку саме посаду подали його кандидатуру. Попросити командування надіслати службовий запит до вищого штабу, аби з'ясувати стадію опрацювання наказу.

Командир зобов'язаний офіційно розглянути такий рапорт протягом 14 днів і повідомити бійцю результати перевірки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони оновило порядок військового обліку та діловодства в армії. Тепер діє чіткий механізм виправлення списків полеглих, якщо з'ясувалося, що боєць насправді був у полоні або повернувся після зникнення безвісти. Також наказ офіційно закріпив статус військовослужбовців на час переведення в іншу частину та полегшив реєстрацію тих, хто повертається до строю після СЗЧ.

Студентський квиток не завжди звільняє від мобілізації. Відстрочку не дадуть тим, хто навчається на заочній формі, проходить звичайні курси або здобуває другу освіту того ж або нижчого рівня, ніж уже має. Крім того, відстрочка не діятиме, якщо відомостей про навчання студента немає в електронній базі ЄДЕБО.