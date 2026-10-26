Применение Резерв+. Фото: Новости.

Если звание работника в бумажном документе не совпадает с данными, показывающими экран приложения "Резерв+", такой бумажный военный билет считается недействительным. Работодатели должны вносить в учетные списки только информацию, которая зафиксирована в официальном электронном реестре.

Объяснение этому предоставили эксперты по трудовому праву и кадровому учету 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Резерв+ имеет высшую силу бумажного военного билета

При ведении персонального военного учета на предприятиях кадровики могут заметить несоответствие данных в документации подчиненных. Наиболее распространенной проблемой является ситуация, когда военное звание специалиста в традиционном бумажном билете отличается от информации, отображаемой в приложении "Резерв+".

В случае возникновения подобных противоречий работодателям необходимо опираться исключительно на цифровые данные.

Решение этой кадровой коллизии четко регламентировано украинским законодательством. Согласно пункту 4 Порядка оформления и выдачи военно-учетного документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров №559 от 16 мая 2024 года, физические бланки утрачивают свою силу при наличии разногласий с цифровой базой.

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Если сведения в бумажном документе не совпадают с данными, содержащимися в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то такой бумажный военный билет автоматически признается недействительным.

Именно то воинское звание, которое отображается на экране после авторизации в приложении "Резерв+", считается официально правильным и подлежит внесению в рабочую документацию любого учреждения или бизнеса.

Новини.LIVE сообщали, что обновление данных в "Резерв+" не означает, что человек выполнил все требования закона. Свой профиль нужно тщательно проверять на ошибки, ведь статус "Требует уточнения" или отсутствие электронного военного билета часто требуют личного визита в ТЦК.

Отдельную неразбериху вызывает отметка "до завершения мобилизации" в графе срока действия отсрочки. Многие ошибочно воспринимают это как пожизненную защиту от армии, однако на самом деле такой статус привязан к действующему указу о военном положении и мобилизации. Сейчас это есть до 30 октября. Если действие военного положения будет продолжено, сроки и основания для отсрочки придется проверять и подтверждать заново.