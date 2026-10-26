Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Якщо звання працівника у паперовому документі не збігається з даними, які показує екран застосунку "Резерв+", такий паперовий військовий квиток вважається недійсним. Роботодавці мають вносити до облікових списків лише ту інформацію, яка зафіксована в офіційному електронному реєстрі.

Пояснення цьому надали експерти з трудового права та кадрового обліку 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Резерв+ має вищу силу за паперовий військовий квиток

Під час ведення персонального військового обліку на підприємствах кадровики можуть помітити невідповідність даних у документації підлеглих. Найпоширенішою проблемою є ситуація, коли військове звання фахівця у традиційному паперовому квитку відрізняється від інформації, що відображається у застосунку "Резерв+".

У разі виникнення подібних суперечностей роботодавцям необхідно спиратися виключно на цифрові дані.

Вирішення цієї кадрової колізії чітко регламентоване українським законодавством. Згідно з пунктом 4 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №559 від 16 травня 2024 року, фізичні бланки втрачають свою чинність за наявності розбіжностей із цифровою базою.

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Якщо відомості у паперовому документі не збігаються з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, то такий паперовий військовий квиток автоматично визнається недійсним.

Саме те військове звання, яке відображається на екрані після авторизації в додатку "Резерв+", вважається офіційно правильним та підлягає внесенню до робочої документації будь-якої установи чи бізнесу.

Новини.LIVE повідомляли, що оновлення даних у "Резерв+" не означає, що людина виконала всі вимоги закону. Свій профіль потрібно ретельно перевіряти на помилки, адже статус "Потребує уточнення" або відсутність електронного військового квитка часто вимагають особистого візиту до ТЦК.

Окрему плутанину викликає позначка "до завершення мобілізації" у графі строку дії відстрочки. Багато хто помилково сприймає це як довічний захист від армії, проте насправді такий статус прив'язаний до чинного указу про воєнний стан і мобілізації. Наразі це тобто до 30 жовтня. Якщо дію воєнного стану продовжать, терміни й підстави для відстрочки доведеться перевіряти та підтверджувати заново.