Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Звання у Резерв+ і паперовому квитку не збігається: де правильне

Звання у Резерв+ і паперовому квитку не збігається: де правильне

Ua ru
26 жовтня 2026 12:20
Розбіжності даних у військовому квитку та реєстрі Оберіг: що робити Новини.LIVE
Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Якщо звання працівника у паперовому документі не збігається з даними, які показує екран застосунку "Резерв+", такий паперовий військовий квиток вважається недійсним. Роботодавці мають вносити до облікових списків лише ту інформацію, яка зафіксована в офіційному електронному реєстрі.

Пояснення цьому надали експерти з трудового права та кадрового обліку 7eminar, передає Новини.LIVE.

Реклама

Резерв+ має вищу силу за паперовий військовий квиток

Під час ведення персонального військового обліку на підприємствах кадровики можуть помітити невідповідність даних у документації підлеглих. Найпоширенішою проблемою є ситуація, коли військове звання фахівця у традиційному паперовому квитку відрізняється від інформації, що відображається у застосунку "Резерв+".

У разі виникнення подібних суперечностей роботодавцям необхідно спиратися виключно на цифрові дані.

Вирішення цієї кадрової колізії чітко регламентоване українським законодавством. Згідно з пунктом 4 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №559 від 16 травня 2024 року, фізичні бланки втрачають свою чинність за наявності розбіжностей із цифровою базою.

Читайте також:

Якщо відомості у паперовому документі не збігаються з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, то такий паперовий військовий квиток автоматично визнається недійсним.

Саме те військове звання, яке відображається на екрані після авторизації в додатку "Резерв+", вважається офіційно правильним та підлягає внесенню до робочої документації будь-якої установи чи бізнесу.

Новини.LIVE повідомляли, що оновлення даних у "Резерв+" не означає, що людина виконала всі вимоги закону. Свій профіль потрібно ретельно перевіряти на помилки, адже статус "Потребує уточнення" або відсутність електронного військового квитка часто вимагають особистого візиту до ТЦК.

Окрему плутанину викликає позначка "до завершення мобілізації" у графі строку дії відстрочки. Багато хто помилково сприймає це як довічний захист від армії, проте насправді такий статус прив'язаний до чинного указу про воєнний стан і мобілізації. Наразі це тобто до 30 жовтня. Якщо дію воєнного стану продовжать, терміни й підстави для відстрочки доведеться перевіряти та підтверджувати заново.

військовий облік мобілізація військовий квиток військово-обліковий документ Резерв+
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації