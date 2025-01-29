Увольнение из ВСУ - кто из супругов может уволиться по уходу за ребенком

Увольнение из-за ребенка — кто из супругов имеет право
Если муж и жена служат в Вооруженных силах Украины, то уволиться по уходу за несовершеннолетним ребенком имеет право только жена. Для увольнения она должна предоставить документы о факте материнства и службу мужа в армии.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Увольнение одного из супругов из ВСУ
Военнослужащие ВСУ имеют право на увольнение из армии для ухода за ребенком, не достигшим 18 лет, если оба супруга проходят службу в Вооруженных силах.
Но право на увольнение по такому основанию имеет только женщина.
Мужчина не может уволиться по уходу за несовершеннолетним ребенком, даже если мать ребенка служит в ВСУ.
Какие документы нужны
Для того, чтобы оформить увольнение из ВСУ, женщина-военнослужащая должна подать рапорт и ряд соответствующих документов.
Это:
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении ребенка с указанием материнства лица;
- справка из воинской части о пребывании супруга на военной службе.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают военнослужащие при увольнении из ВСУ.
Далее, мы сообщали о том, какие основания для увольнения действуют во время войны.
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