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Увольнение из-за ребенка — кто из супругов имеет право

29 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из ВСУ - кто из супругов может уволиться по уходу за ребенком
Супруги, которые служат в ВСУ. Фото: "Голос України"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если муж и жена служат в Вооруженных силах Украины, то уволиться по уходу за несовершеннолетним ребенком имеет право только жена. Для увольнения она должна предоставить документы о факте материнства и службу мужа в армии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие ВСУ имеют право на увольнение из армии для ухода за ребенком, не достигшим 18 лет, если оба супруга проходят службу в Вооруженных силах.

Но право на увольнение по такому основанию имеет только женщина.

Мужчина не может уволиться по уходу за несовершеннолетним ребенком, даже если мать ребенка служит в ВСУ.

Какие документы нужны

Для того, чтобы оформить увольнение из ВСУ, женщина-военнослужащая должна подать рапорт и ряд соответствующих документов.

Это:

  • копия свидетельства о браке;
  • копия свидетельства о рождении ребенка с указанием материнства лица;
  • справка из воинской части о пребывании супруга на военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают военнослужащие при увольнении из ВСУ.

Далее, мы сообщали о том, какие основания для увольнения действуют во время войны.

ВСУ дети мужчины жена военнослужащие

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