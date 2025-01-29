Звільнення із ЗСУ - хто з подружжя може звільнитися для догляду за дитиною

Подружжя, яке служить в ЗСУ. Фото: "Голос України"

Якщо чоловік і дружина служать у Збройних силах України, то звільнитися для догляду за неповнолітньою дитиною має право лише дружина. Для звільнення вона має надати документи про факт материнства і службу чоловіка в армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці ЗСУ мають право на звільнення з армії для догляду за дитиною, яка не досягла 18 років, якщо обидва члени подружжя проходять службу в Збройних силах.

Але право на звільнення за такою підставою має лише жінка.

Чоловік не може звільнитися для догляду за неповнолітньою дитиною, навіть якщо мати дитини служить в ЗСУ.

Які документи потрібні

Для того, аби оформити звільнення із ЗСУ, жінка-військовослужбовиця має подати рапорт та низку відповідних документів.

Це:

копія свідоцтва про шлюб;

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням материнства особи;

довідка з військової частини про перебування чоловіка на військовій службі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують військовослужбовці при звільненні із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які підстави для звільнення є чинними під час війни.