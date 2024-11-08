Увольнение из ВСУ по уходу за родственником с инвалидностью - как оформить, если есть брат за границей

Увольнение из ВСУ по уходу — влияют ли родственники за границей
Военнослужащий имеет право уволиться с ВСУ по уходу за отцом с инвалидностью. Но если у отца есть еще один сын, даже за границей, военный не сможет использовать эту возможность для увольнения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Основания для увольнения из ВСУ
Одним из оснований для увольнения военнослужащего из Вооруженных сил Украины является необходимость ухода за близким родственником — например, одним из родителей.
Для этого нужно соблюсти несколько условий:
- наличие у отца (матери) инвалидности I или II группы;
- у отца (матери) должна быть справка МСЭК или ЛКК, где указана его (ее) потребность в постоянном уходе.
Можно ли уволиться по уходу, если есть еще один родственник за границей
Кроме того, уволиться по уходу за родственником с инвалидностью военный может только при условии, если кроме него никаких других родственников 1-2 степени родства у лица, нуждающегося в постоянном уходе, нет.
Отвечая на вопрос гражданина, который пояснил, что у его отца, имеющего инвалидность 1-й группы, есть еще один сын, живущий за границей — Владислав Дерий подчеркнул, что в такой ситуации увольнение военнослужащего невозможно, поскольку, пусть и за границей, но все же лицо, нуждающееся в уходе, имеет еще одного родственника 1-2 степени родства.
Напомним, мы писали о том, можно ли оформить отсрочку по уходу за родственником без справки МСЭК.
Также мы сообщали о всех законных причинах для увольнения из ВСУ во время войны.
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