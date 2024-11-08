Увольнение из ВСУ по уходу за родственником с инвалидностью - как оформить, если есть брат за границей

Мужчина с отцом на инвалидной коляске. Фото: prikhodko.com.ua

Военнослужащий имеет право уволиться с ВСУ по уходу за отцом с инвалидностью. Но если у отца есть еще один сын, даже за границей, военный не сможет использовать эту возможность для увольнения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Основания для увольнения из ВСУ

Одним из оснований для увольнения военнослужащего из Вооруженных сил Украины является необходимость ухода за близким родственником — например, одним из родителей.

Для этого нужно соблюсти несколько условий:

наличие у отца (матери) инвалидности I или II группы;

у отца (матери) должна быть справка МСЭК или ЛКК, где указана его (ее) потребность в постоянном уходе.

Можно ли уволиться по уходу, если есть еще один родственник за границей

Кроме того, уволиться по уходу за родственником с инвалидностью военный может только при условии, если кроме него никаких других родственников 1-2 степени родства у лица, нуждающегося в постоянном уходе, нет.

Отвечая на вопрос гражданина, который пояснил, что у его отца, имеющего инвалидность 1-й группы, есть еще один сын, живущий за границей — Владислав Дерий подчеркнул, что в такой ситуации увольнение военнослужащего невозможно, поскольку, пусть и за границей, но все же лицо, нуждающееся в уходе, имеет еще одного родственника 1-2 степени родства.

Напомним, мы писали о том, можно ли оформить отсрочку по уходу за родственником без справки МСЭК.

Также мы сообщали о всех законных причинах для увольнения из ВСУ во время войны.