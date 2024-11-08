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Звільнення із ЗСУ для догляду — чи впливають родичі за кордоном

8 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Звільнення із ЗСУ для догляду за родичем з інвалідністю - як оформити, якщо є брат за кордоном
Чоловік з батьком на інвалідному візку. Фото: prikhodko.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець має право звільнитися із ЗСУ для догляду за батьком з інвалідністю. Але якщо батько має ще одного сина, навіть за кордоном, військовий не зможе використати цю можливість для звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Підстави для звільнення із ЗСУ

Однією із підстав для звільнення військовослужбовця зі Збройних сил України є необхідність догляду за близьким родичем — наприклад, одним із батьків.

Для цього потрібно дотриматися кількох умов:

  • наявність у батька (матері) інвалідності І або ІІ групи;
  • у батька (матері) повинна бути довідка МСЕК або ЛКК, де вказана його (її) потреба у постійному догляді.

Чи можна звільнитися для догляду, якщо є ще один родич за кордоном

Крім того, звільнитися для догляду за родичем з інвалідністю військовий може лише за умови, якщо крім нього жодних інших родичів 1-2 ступеню споріднення у особи, що потребує постійного догляду, немає.

Відповідаючи на питання громадянина, який пояснив, що у його батька, що має інвалідність 1-ої групи, є ще один син, що живе за кордоном — Владислав Дерій підкреслив, що у такій ситуації звільнення військовослужбовця є неможливим, оскільки, нехай і за кордоном, та все ж особа, що потребує догляду, має ще одного родича 1-2 ступеню споріднення.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна оформити відстрочку для догляду за родичем без довідки МСЕК.

Також ми повідомляли про усі законні причини для звільнення із ЗСУ під час війни.

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