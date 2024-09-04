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Увольнение из ВСУ как члена семьи погибшего — какие документы нужно предоставить

4 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение военного - член семьи погибшего - документы для увольнения из армии
Похороны погибшего военнослужащего. Фото: "Європростір"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий, потерявший на войне родного брата, имеет право на освобождение из рядов Вооруженных сил Украины. Для оформления этого процесса он должен предоставить документы о гибели брата и в подтверждение родства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Согласно действующему законодательству, как отсрочка от мобилизации на все время действия военного положения, так и освобождение из рядов ВСУ предоставляется членам семьи военнослужащих, погибших при защите Украины от российских оккупантов.

Речь идет, в частности, о родных братьях тех военных, которые погибли на театре военных действий или были признаны пропавшими без вести.

Какие документы нужны

Для оформления увольнения необходимо предоставить документы, подтверждающие факт гибели близкого родственника, так и родственные связи военнослужащего с погибшим.

Эти документы, подчеркнул Евгений Корнийчук, нужно нотариально заверить.

"Рапорт пишите в двух экземплярах, чтобы на одном поставили штамп о его принятии и он остался у вас как доказательство его подачи", — подчеркнул юрист.

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