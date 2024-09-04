Звільнення військового - член родини загиблого - документи для звільнення з армії

Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: "Європростір"

Військовослужбовець, який втратив на війні рідного брата, має право на звільнення з лав Збройних сил України. Для оформлення цього процесу він має надати документи про загибель брата та на підтвердження родинного зв’язку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Відстрочка родичам загиблого військового

Згідно із чинним законодавством, як відстрочка від мобілізації на увесь час дії воєнного стану, так і звільнення з лав ЗСУ надається членам родини тих військовослужбовців, які загинули під час захисту України від російських окупантів.

Йдеться, зокрема, про рідних братів тих військових, які загинули на театрі воєнних дій чи були визнані зниклими безвісти.

Які документи потрібні

Для оформлення звільнення необхідно надати документи, які підтверджують як факт загибелі близького родича, так і родинні зв’язки військовослужбовця із загиблим.

Ці документи, підкреслив Євген Корнійчук, треба нотаріально завірити.

"Рапорт пишіть у двох екземплярах щоб на одному поставили штамп про його прийняття і він залишився у вас як доказ його подачі", — підкреслив юрист.