Увольнение из армии женщинам - какие есть причины уйти из ВСУ

Увольнение из ВСУ — какие опции доступны только женщинам-военным
Женщины имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины во время действия военного положения по нескольким причинам. Однако из таких причин — это наличие ребенка в возрасте до трех лет, или шести, если ребенок нуждается в постоянном уходе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Увольнение из ВСУ — для всех и для женщин
Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение с военной службы.
Для этого нужно иметь веские причины для увольнения — в частности, состояние здоровья или уход за близкими родственниками с инвалидностью.
Эти причины действуют для всех военнослужащих. Вместе с тем, ряд оснований для увольнения из ВСУ касаются только женщин-военнослужащих.
Когда женщины имеют право уволиться из армии
Так, во время войны женщины-военнослужащие могут уволиться в случае беременности.
Кроме того, женщина-военная имеет право уволиться, если имеет ребенка до трех лет. Также при необходимости ухода за ребенком женщина-военнослужащая имеет право на увольнение из ВСУ, если ребенку не исполнилось шести лет.
Еще одна причина для увольнения женщины из ВСУ — это наличие несовершеннолетнего ребенка, но только при условии, что оба супруга являются военнослужащими. При этом мужчина при наличии женщины-военнослужащей такого права не имеет.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим при увольнении из ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право требовать от военнослужащего, уволенного по состоянию здоровья, пройти повторную военно-врачебную комиссию.
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