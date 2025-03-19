Увольнение из армии женщинам - какие есть причины уйти из ВСУ

Женщины в Вооруженных силах Украины. Фото: "АрміяInform"

Женщины имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины во время действия военного положения по нескольким причинам. Однако из таких причин — это наличие ребенка в возрасте до трех лет, или шести, если ребенок нуждается в постоянном уходе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увольнение из ВСУ — для всех и для женщин

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение с военной службы.

Для этого нужно иметь веские причины для увольнения — в частности, состояние здоровья или уход за близкими родственниками с инвалидностью.

Эти причины действуют для всех военнослужащих. Вместе с тем, ряд оснований для увольнения из ВСУ касаются только женщин-военнослужащих.

Когда женщины имеют право уволиться из армии

Так, во время войны женщины-военнослужащие могут уволиться в случае беременности.

Кроме того, женщина-военная имеет право уволиться, если имеет ребенка до трех лет. Также при необходимости ухода за ребенком женщина-военнослужащая имеет право на увольнение из ВСУ, если ребенку не исполнилось шести лет.

Еще одна причина для увольнения женщины из ВСУ — это наличие несовершеннолетнего ребенка, но только при условии, что оба супруга являются военнослужащими. При этом мужчина при наличии женщины-военнослужащей такого права не имеет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим при увольнении из ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право требовать от военнослужащего, уволенного по состоянию здоровья, пройти повторную военно-врачебную комиссию.