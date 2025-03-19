Звільнення з арміі жінкам - які є причини піти з ЗСУ

Жінки у Збройних силах України. Фото: "АрміяInform"

Жінки мають право звільнитися з лав Збройних сил України під час дії воєнного стану з кількох причин. Однак з таких причин — це наявність дитини віком до трьох років, чи шести, якщо дитина потребує постійного догляду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення із ЗСУ — для усіх і для жінок

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з військової служби.

Для цього потрібно мати вагомі причини для звільнення — зокрема, стан здоров’я чи догляд за близькими родичами з інвалідністю.

Ці причини є чинним для усіх військовослужбовців. Разом з тим, низка підстав для звільнення із ЗСУ стосуються лише жінок-військовослужбовиць.

Коли жінки мають право звільнитися з армії

Так, під час війни жінки-військовослужбовиці можуть звільнитися у випадку вагітності.

Крім того, жінка-військова має право звільнитися, якщо має дитину до трьох років. Також за необхідності догляду за дитиною жінка-військовослужбовиця має право на звільнення із ЗСУ, якщо дитині не виповнилося шести років.

Ще одна причина для звільнення жінки із ЗСУ — це наявність неповнолітньої дитини, але тільки за умови, що обидва члени подружжя є військовослужбовцями. При цьому чоловік за наявності жінки-військовослужбовиці такого права не має.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям під час звільнення із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має ТЦК право вимагати від військовослужбовця, звільненого за станом здоров’я, пройти повторну військово-лікарську комісію.