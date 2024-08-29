Контрактная служба в ВСУ - может ли военный уволиться со службы во время военного положения

Украинские военнослужащие. Фото: Facebook-страница Генштаба ВСУ

Военнослужащие, подписавшие контракт с ВСУ во время войны, могут уволиться из рядов Вооруженных сил Украины после завершения действия контракта — даже если военное положение еще будет продолжаться. Кроме того, существует целый ряд других причин, позволяющих досрочно прекратить службу в армии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, служащие в Вооруженных силах Украины по контракту, имеют право уволиться с военной службы даже во время действия военного положения.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" указывает целый ряд законных причин для такого шага.

Когда военный контрактной службы может уволиться

Во-первых, даже если в стране продолжается военное положение, то контрактник имеет право уволиться с ВСУ после того, как истек срок действия заключенного после введения военного положения контракта. Продлить службу такой военнослужащий может только по собственному желанию.

Кроме того, существуют другие причины для прекращения контракта даже до завершения его действия.

Это: