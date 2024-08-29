Контрактна служба в ЗСУ - чи може військовий звільнитися зі служби під час воєнного стану

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці, які підписали контракт із ЗСУ під час війни, можуть звільнитися з лав Збройних сил України після завершення дії контракту — навіть якщо воєнний стан ще триватиме. Крім того, існує ціла низка інших причин, які дозволяють достроково припинити службу в армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які служать у Збройних силах України за контрактом, мають право звільнитися з військової служби навіть під час дії воєнного стану.

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" вказує цілу низку законних причин для такого кроку.

Коли військовий контрактної служби може звільнитися

По-перше, навіть якщо в країні триває воєнний стан, то контрактник має право звільнитися із ЗСУ після того, як закінчився термін дії укладеного після запровадження воєнного стану контракту. Продовжити службу такий військовослужбовець може лише за власним бажанням.

Крім того, існують інші причини для припинення дії контракту навіть до завершення його дії.

Це: