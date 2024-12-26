Пропавшие без вести военные - могут ли освободить пропавшего без вести военнослужащего

Украинские военнослужащие. Фото: "АрміяInform"

Пропавших без вести военнослужащих ВСУ, мобилизованных в армию с рабочего места, работодатель имеет право уволить. Но это разрешается только по решению суда.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Гарантии для мобилизованных работников

Граждане Украины, которые до мобилизации в особый период официально работали на каком-либо предприятии или в какой-либо компании, имеют определенные гарантии от государства.

Так, работодатель не может уволить такого мобилизованного, пока он находится в рядах ВСУ — это запрещено законом.

Когда пропавших без вести могут уволить

Рабочее место сохраняется и за тем военнослужащим, которые попали в плен или пропали без вести во время боевых действий.

Но в определенный момент пропавшего без вести военнослужащего можно будет уволить на законных основаниях.

"Это возможно, если человек признан безвестно отсутствующим по решению суда", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужно предоставить родственникам пропавших без вести военнослужащих, чтобы получить соответствующие выплаты.

Также мы рассказывали о сроках рассмотрения заявлений на выплаты родственникам пропавших без вести военнослужащих.