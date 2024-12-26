Пропавшие без вести военные - могут ли освободить пропавшего без вести военнослужащего

Увольнение пропавшего без вести — возможно ли это
Пропавших без вести военнослужащих ВСУ, мобилизованных в армию с рабочего места, работодатель имеет право уволить. Но это разрешается только по решению суда.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Гарантии для мобилизованных работников
Граждане Украины, которые до мобилизации в особый период официально работали на каком-либо предприятии или в какой-либо компании, имеют определенные гарантии от государства.
Так, работодатель не может уволить такого мобилизованного, пока он находится в рядах ВСУ — это запрещено законом.
Когда пропавших без вести могут уволить
Рабочее место сохраняется и за тем военнослужащим, которые попали в плен или пропали без вести во время боевых действий.
Но в определенный момент пропавшего без вести военнослужащего можно будет уволить на законных основаниях.
"Это возможно, если человек признан безвестно отсутствующим по решению суда", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужно предоставить родственникам пропавших без вести военнослужащих, чтобы получить соответствующие выплаты.
Также мы рассказывали о сроках рассмотрения заявлений на выплаты родственникам пропавших без вести военнослужащих.
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