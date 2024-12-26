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Звільнення зниклого безвісти — чи можливо це

26 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зниклі безвісти військові - чи можуть звільнити зниклого безвісти військовослужбовця
Українські військовослужбовці. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, які були мобілізовані до армії з робочого місця, роботодавець має право звільнити. Але це дозволяється лише за рішенням суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадяни України, які до мобілізації в особливий період офіційно працювали на якомусь підприємстві чи у якійсь компанії, мають певні гарантії від держави.

 

Так, роботодавець не може звільнити такого мобілізованого, поки він перебуває у лавах ЗСУ — це заборонено законом.

Коли зниклих безвісти можуть звільнити

Робоче місце зберігається і за тим військовослужбовцем, який потрапив у полоні чи зник безвісти під час бойових дій.

Але у певний момент зниклого безвісти військовослужбовця можна буде звільнити на законних підставах.

"Це можливо, якщо чоловік визнаний безвісно відсутнім за рішенням суду", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надати родичам зниклих безвісти військовослужбовців, аби отримати відповідні виплати.

Також ми розповідали про терміни розгляду заяв на виплати родичам зниклих безвісти військовослужбовців.

суд ЗСУ зниклі безвісти військовослужбовці роботодавці

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