Военный учет и звонок о повестке. Фото: коллаж Новини.LIVE

Когда заблокированному сотруднику звонят с неизвестного номера, представляются полицией и настаивают на том, чтобы он набрал другой номер якобы из-за повестки, а в "Резерв+" в это же время появляется подсказка обновить данные, паниковать не стоит. Такие телефонные звонки и требования можно игнорировать, но проверить свои документы всё же необходимо.

Объяснения дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Какие существуют законные способы вручения повесток

Согласно Постановлению КМУ № 560 в Украине существует только два законных способа вручения бумажной повестки:

лично под подпись уполномоченными лицами (сотрудниками ТЦК и СП, органов местного самоуправления, работодателем и т. д.) с предъявлением служебного удостоверения и, как правило, с видеофиксацией;

по почте через «Укрпочту» заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Вызовы по телефону, в мессенджерах или через SMS законом не предусмотрены, поэтому за их игнорирование не наказывают ни по Кодексу Украины об административных правонарушениях, ни по Уголовному кодексу Украины.

"Телефонный звонок с сообщением о повестке и требованием перезвонить на посторонний номер не имеет никакой юридической силы, не создает обязанности куда-либо являться или звонить и имеет явные признаки мошенничества или неформального психологического давления", — подчеркивает В.О. Дерий.

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Согласно Закону Украины «О Национальной полиции» и постановлениям КМУ № 560 и № 1487 полицейские не вручают повестки самостоятельно и не обзванивают граждан. Они лишь сопровождают сотрудников ТЦК в группах оповещения для проверки документов и соблюдения порядка.

В то же время задерживать и доставлять человека в ТЦК в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях полиция самостоятельно не имеет права. Это можно делать только по официальному обращению ТЦК, когда в базе ИПНП имеется так называемый «розыск».

Позвонили по телефону и сказали о повестке — это мошенники

Просьба набрать другой номер обычно означает либо мошенников, выманивающих личные данные, коды подтверждения или деньги за "решение вопроса" и "удаление из базы", либо попытку в обход правил связать человека с сотрудником ТЦК или узнать его местонахождение.

Поэтому юрист предупреждает, что перезванивать туда или что-либо писать нельзя. Если позвонят снова, спросите ФИО, звание, должность, номер жетона, точное название органа полиции и номер регистрации обращения и скажите, что реагируете только на официальные бумажные документы. Убедиться, действительно ли вас ищет полиция, можно только по номеру 102 или через официальное письмо на её электронную почту.

Почему "Резерв+" просит обновить документ и как это сделать безопасно

Согласно Постановлению КМУ № 559 электронный военно-учетный документ (е-ВОД) действует до года, но не дольше срока бронирования или отсрочки, и действителен только с активным QR-кодом.

Предложение обновить его в "Резерв+" появляется по следующим причинам:

истек технический срок действия предыдущего е-ВОД или изменилась дата окончания бронирования;

в реестре "Оберег" обновился статус — бронь продлили или аннулировали (в частности, из-за обновленных критериев критичности, зарплатного порога и лимитов согласно Постановлению КМУ № 76) или появилась отметка о нарушении учета или обращении в полицию;

вышла новая версия приложения или система обнаружила несоответствия в данных.

Кнопка "Обновить документ" не является вручением повестки и не налагает никаких обязательств — вы лишь видите актуальные данные, которые уже есть в реестре "Оберег". Даже push-уведомления в "Резерв+" о почтовой повестке не имеют юридической силы врученного документа.

Перед обновлением нажмите "Скачать PDF" и сделайте скриншоты с датой и временем, на которых видно бронирование и отсутствие красной полосы — это будет вашей защитой на случай сбоя.

Далее через три точки выберите "Обновить документ" и проверьте дату бронирования, контакты и отсутствие красной полосы «Выявлено нарушение правил воинского учета» или упоминания о Нацполиции. Неточности или статус "Требует уточнения" можно исправить без посещения ТЦК через раздел "Исправить данные онлайн", ведь согласно Постановлению КМУ № 1487 об изменении адреса, телефона, семейного положения, работы или должности необходимо сообщать за 7 дней.

Права забронированных и что ещё стоит проверить

Действующая бронь в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановлением КМУ № 76 защищает от призыва, а согласно Постановлению КМУ № 560 таких работников не направляют на ВЛК без их согласия.

Однако с воинского учета бронь не снимает. Если придет настоящая повестка для уточнения данных, её игнорирование грозит штрафом от 17 000 до 25 500 грн согласно Кодексу об административных правонарушениях и статусом «Нарушение правил воинского учёта», что помешает перебронированию.

После подозрительного звонка стоит уточнить в отделе кадров, действует ли статус критичности предприятия, соблюдены ли требования и лимиты по зарплате и не снята ли бронь через "Дію". Также проверьте почтовый ящик по адресу регистрации и проживания на наличие заказного письма от ТЦК через "Укрпочту".

Если же в "Резерв+" появилась красная полоса или исчезла бронь, юрист не советует обращаться в ТЦК или полицию без подготовки. Сначала отправьте туда официальные запросы, в частности относительно базы ИПНП, чтобы выяснить основания или обжаловать действия должностных лиц.

Новини.LIVE сообщали о том, что согласно правительственным нормам получить повестку можно прямо на рабочем месте и не только от директора предприятия, но и от сотрудника, назначенного ответственным за это, если работодатель соблюдал все требования.

Явиться в ТЦК нужно именно в ту дату, которая указана в повестке. Опоздание даже на один или два дня уже считается неявкой, за которую могут оштрафовать, если только человек не подтвердит уважительную причину задержки.

Возврат повестки обратно из-за отсутствия человека по адресу не освобождает от ответственности, но в судах такие штрафы нередко отменяют, если ТЦК не может доказать, что отправил письмо по всем правилам.