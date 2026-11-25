Військовий облік та дзвінок про повістку. Фото: колаж Новини.LIVE

Коли заброньованому працівнику дзвонять із невідомого номера, представляються поліцією та наполягають набрати інший номер нібито через повістку, а в "Резерв+" водночас з'являється підказка оновити дані, панікувати не варто. Такі телефонні дзвінки та вимоги можна ігнорувати, але перевірити власні документи все ж необхідно.

Пояснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Які є законні способи вручення повісток

За Постановою КМУ № 560 в Україні існують лише два законні способи вручити паперову повістку:

особисто під підпис уповноваженими особами (працівниками ТЦК та СП, органів місцевого самоврядування, роботодавцем тощо) з пред'явленням службового посвідчення і зазвичай із відеофіксацією;

поштою через "Укрпошту" рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Виклики телефоном, у месенджерах чи через SMS закон не передбачає, тому за їх ігнорування не карають ані за Кодексом України про адміністративні правопорушення, ані за Кримінальним кодексом України.

"Телефонний дзвінок із повідомленням про повістку та вимогою перетелефонувати на сторонній номер не має жодної юридичної сили, не створює обов'язку кудись з'являтися чи телефонувати і має виражені ознаки шахрайства або неформального психологічного тиску", — підкреслює В.О. Дерій.

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За Законом України "Про Національну поліцію" та Постановами КМУ № 560 і № 1487 поліцейські не вручають повістки самостійно і не обдзвонюють громадян. Вони лише супроводжують працівників ТЦК у групах оповіщення для перевірки документів і порядку.

Водночас затримати й доставити людину до ТЦК за Кодексом про адміністративні правопорушення поліція самостійно не має права. Це можна робити тільки за офіційним зверненням ТЦК, коли в базі ІПНП є так званий "розшук".

Подзвонили на телефон і сказали про повістку — це шахраї

Прохання набрати інший номер зазвичай означає або шахраїв, які виманюють персональні дані, коди підтвердження чи гроші за "вирішення питання" і "видалення з бази", або спробу в обхід правил звести людину з працівником ТЦК чи дізнатися її місцеперебування.

Тому юрист попереджає, що передзвонювати туди чи щось писати не можна. Якщо зателефонують знову, запитайте ПІБ, звання, посаду, номер жетона, точну назву органу поліції й номер реєстрації звернення та скажіть, що реагуєте лише на офіційні паперові документи. Перевірити, чи вас справді шукає поліція, можна лише за номером 102 або через офіційний лист на її електронну пошту.

Чому "Резерв+" просить оновити документ і як це зробити безпечно

За Постановою КМУ № 559 електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) діє до року, але не довше за строк бронювання чи відстрочки, і чинний лише з активним QR-кодом.

Пропозиція оновити його в "Резерв+" з'являється з таких причин:

закінчився технічний строк дії попереднього е-ВОД або змінилася дата завершення бронювання;

у реєстрі "Оберіг" оновився статус — продовжили чи анулювали бронь (зокрема через оновлені критерії критичності, зарплатний поріг і ліміти за Постановою КМУ № 76) або з'явилася відмітка про порушення обліку чи звернення до поліції;

вийшла нова версія застосунку або система знайшла розбіжності в даних.

Кнопка "Оновити документ" не є врученням повістки і не додає жодних зобов'язань — ви лише бачите актуальні дані, які вже є в реєстрі "Оберіг". Навіть push-сповіщення в "Резерв+" про поштову повістку не мають юридичної сили врученого документа.

Перед оновленням натисніть "Завантажити PDF" і зробіть скріншоти з датою та часом, де видно бронювання і відсутність червоної стрічки — це буде ваш захист на випадок збою.

Далі через три крапки оберіть "Оновити документ" і перевірте дату броні, контакти й відсутність червоної стрічки "Виявлено порушення правил військового обліку" або згадки про Нацполіцію. Неточності чи статус "Потребує уточнення" можна виправити без візиту до ТЦК через розділ "Виправити дані онлайн", адже за Постановою КМУ № 1487 про зміну адреси, телефону, сімейного стану, роботи чи посади треба повідомляти за 7 днів.

Права заброньованих і що ще варто перевірити

Чинне бронювання за Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Постановою КМУ № 76 захищає від призову, а за Постановою КМУ № 560 таких працівників не направляють на ВЛК без їхньої згоди.

Проте з військового обліку бронь не знімає. Якщо прийде справжня повістка для уточнення даних, її ігнорування загрожує штрафом від 17 000 до 25 500 грн за Кодексом про адміністративні правопорушення та статусом "Порушення правил військового обліку", що завадить перебронюванню.

Після підозрілого дзвінка варто уточнити у відділі кадрів, чи чинна критичність підприємства, чи дотримані зарплатні вимоги й ліміти та чи не злетіла бронь через "Дію". Також перевірте поштову скриньку за адресою реєстрації та проживання на наявність рекомендованого листа від ТЦК через "Укрпошту".

Якщо ж у "Резерв+" з'явилася червона стрічка або зникло бронювання, юрист не радить йти до ТЦК чи поліції без підготовки. Спершу надішліть туди офіційні запити, зокрема щодо бази ІПНП, щоб з'ясувати підстави або оскаржити дії посадовців.

Новини.LIVE інформували про те, що за урядовими нормами отримати повістку можна просто на робочому місці і не лише від директора підприємства, а й від працівника, якого призначили відповідальним за це, якщо роботодавець дотримався всіх вимог.

З'явитися до ТЦК потрібно саме в ту дату, яка стоїть у повістці. Запізнення навіть на один чи два дні вже рахують як неявку, за яку можуть оштрафувати, якщо тільки людина не підтвердить поважну причину затримки.

Повернення повістки назад через відсутність людини за адресою не звільняє від відповідальності, але в судах такі штрафи нерідко скасовують, якщо ТЦК не може довести, що надіслав листа за всіма правилами.