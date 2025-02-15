Що робити чоловікам із відстрочкою, яким надіслали повістку — відповідь юриста

Повістка. Фото ілюстративне: Ірпінська міська рада

В умовах дії воєнного стану в Україні повістки військовозобов'язаним не лише вручають особисто, а й надсилають поштою. Через плутанину із даними у ТЦК та СП або невнесення інформації про відстрочку повістка може прийти навіть чоловікам, які мають відстрочку від військового призову.

Як діяти, якщо, попри наявність відстрочки, надіслали повістку, пояснив на порталі B2B Consult юрист Дмитро Дончак.

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Що робити чоловікам із відстрочкою, яким надіслали повістку

Правознавець зазначив: якщо є відстрочка, через повістку від ТЦК та СП можна не хвилюватися, однак й інгнорувати лист із цим докуметом не варто. Річ у тім, що в разі неврученння листа повістка все оно вважатиметься врученою, а людину, яка її проігнорувала, можуть притягнути до відповідальності.

"Як наслідок — ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — пояснив Дончак.

Лист краще забрати, а потім прийти до ТЦК та СП і пред'явити документ із підтвердженням відстрочки.

Раніше повідомляли про те, штрафуватиме ТЦК та СП громадян, які не заберуть повістку з пошти. За словами адвоката, таким військовозобов'язаним загрожує до 25 тисяч гривень штрафу.

Також ми повідомляли, що чоловікам призовного віку можуть вручати повістки на робочому місці. Такий документ має таку ж законну силу, як і той, що видають військовослужбовці ТЦК та СП.