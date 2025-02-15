Что делать мужчинам с отсрочкой, которым прислали повестку — ответ юриста

Повестка. Фото иллюстративное: Ирпенский городской совет

В условиях действия военного положения в Украине повестки военнообязанным не только вручают лично, но и присылают по почте. Из-за путаницы с данными в ТЦК и СП или невнесения информации об отсрочке повестка может прийти даже мужчинам, которые имеют отсрочку от военного призыва.

Как действовать, если, несмотря на наличие отсрочки, прислали повестку, объяснил на портале B2B Consult юрист Дмитрий Дончак.

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Правовед отметил: если есть отсрочка, из-за повестки от ТЦК и СП можно не волноваться, однако и игнорировать письмо с этим документом не стоит. Дело в том, что в случае невручения письма повестка все равно будет считаться врученной, а человека, который ее проигнорировал, могут привлечь к ответственности.

"Как следствие — вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что человек не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", — пояснил Дончак.

Письмо лучше забрать, а потом прийти в ТЦК и СП и предъявить документ с подтверждением отсрочки.

Ранее сообщалось о том, будет ли штрафовать ТЦК и СП граждан, которые не заберут повестку с почты. По словам адвоката, таким военнообязанным грозит до 25 тысяч гривен штрафа.

Также мы сообщали, что мужчинам призывного возраста могут вручать повестки на рабочем месте. Такой документ имеет такую же законную силу, как и тот, что выдают военнослужащие ТЦК и СП.