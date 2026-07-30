Смерть у ТЦК і мобілізація зі сміттєвозу: головне про засідання ТСК на Полтавщині

Засідання ТСК на Полтавщині. Фото: Новини.LIVE

Анна Сірик Журналістка

Раптова смерть у ТЦК, мобілізація з сміттєвозу та зупинка "Полтавського ГЗК", який годує місто з населенням у 50 тисяч людей — стали головними темами під час засідання Тимчасової слідчої комісії. Цього разу розглядали десятки випадків сумнівної мобілізації військовозабовʼязаних.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану в Полтавській області.

Росіяни атакують судна, а держава не віддає 3 млрд ПДВ: чому зупиняється "Полтавський ГЗК"

Горішні Плавні — це маленьке місто на Полтавщині, 60% бюджету якого поповнює підприємство – Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Однак, у нього проблеми ще з лютого цього року. З третього серпня 2026 року – воно зупиняє свою роботу.

"Ми планували в липні відвантажити 4 судна, з них три зараз заблоковані в портах, тому що наші споживачі відмовились від цих партій. Неможливо зараз безпечно відвантажити цей груз. У тому числі одне з суден було уражено дронами, загинув іноземець", — розповідає голова правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" Віктор Лотоус.

Кожен з цих вантажів – коштує близько 5-6 мільйонів доларів. Загалом близько 24 мільйонів замороженого прибутку. З іншого боку виробництва – ще складніша проблема. Держава не повернула понад 3 мільярди гривень ПДВ, хоча рішення суду є. Нині комбінат зупиняє виробництво, але зарплатню працівникам сплачуватиме протягом двох наступних місяців. Пріоритет підприємства — зберегти колектив з 4,5 тисячі профільних фахівців.

"Все через механізм санкцій застосованих проти одного з акціонерів. Держава має як завгодно розбиратись з акціонером, але держава немає знищувати підприємства які годують тисячі людей і цілі міста. Це божевілля, самогубство. Тому ми будемо піднімати це питання перед урядом", — пояснює проблему та обнадіює на рішення очільник ТСК Олексій Гончаренко.

Мер міста Горішні Плавні сильно занепокоєний. Без прибутку "Полтавського ГЗК" бюджетування населеного пункту залишається питанням. Адже кошторис та планування закладалось на рік вперед.

"Це катастрофа без перебільшення. Це не просто виробництво, це містоутворюче підприємство, яке відсвяткувало нещодавно 55 років. Це приблизно пів мільярда. Пів мільярда на рік. Все завʼязано на них", — пояснює міський голова Дмитро Биков.

Мобілізували до смерті: кримінальна історія загибелі батька Дарʼї Геращенко

Ще одна проблема області – мобілізація. Батька Дарʼї Геращенко зупинила поліція під час водіння у нетверезому стані. Доставили у Кременчуцький ТЦК. За кілька діб він опинився у реанімації та помер. Версія очільника Кременчуцького ТЦК: напад епілепсії.

Під час засідання Олексій Гончаренко запитує: "ваша версія, що це він впав під час нападу і так забився?", військовослужбовець Сергій Сіренко відповідає — "я так розумію, що так". Однак, донька загиблого цю теорію заперечує.

"Спочатку казали, що він кидався на людей, потім що у нього була епілепсія, потім у новинах вийшло, що він бився головою об стіну. У нього ніколи не було епілепсії. Ніколи. І у свідоцтві про смерть написано: "використання тупого предмету з метою вбивства чи нанесення ушкоджень", — розповідає донька загиблого Дарʼя Геращенко.

Також дівчина повідомила про останні слова її батька, він приходив у свідомість і повторював "били, голова, вдарили". У родини є фото та відео побоїв — садини не лише на голова, а й колінах, спині, руках.

Цієї ситуацію ще від початку опікується офіс Омбудсмана. Про свої плани та поточний стан справи нам розповів представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко:

"Відкрито кримінальне провадження. Слідство веде Державне бюро розслідувань. Якщо не буде відбуватись потрібних процесуальних рішень, то сама Дарʼя зможе звернутись до Уповановажного про бездіяльність і ми будемо вдаватись до дій".

Солдат з подвійним переломом хребта: навіщо мобілізували Марка Захарова?

Ще один кейс — мобілізація Марка Захарова, який має подвійний перелом хребта. За його словами, затримання провела патрульна поліція, утримували в ТЦК протягом тижня, спав на підлозі, адвоката не пускали, погрожували пістолетом, а ВЛК провели за 30 хвилин. Після мобілізації хлопця не взяла ні одна з запрованих частин і нині він документально знаходиться в "СЗЧ".

"Приїхав командир з Семенівки подивитись на мене. Він каже: "Та що ви? Ну, куди його.. Ні". Вони просто займаються утилізацією людей. Хапають і хворох, і здорових, бʼють, у ТЦК — страшний бомжатнік", — свідчить Марк Захаров.

Очільник Полтавського ОТЦК та СП Тарас Зінченко про цю ситуацію не знає. Заявив, що вперше чує і готовий провести службове розслідування.

"Якщо брати таких калік, то вони підривають авторитет Збройних Сил України. Навмисно створюють враження, що армія якась не така. Ми будемо оскаржувати рішення ВЛК, нам пообіцяли що дадуть всі накази і ми будемо діяти далі", , — розповів нам адвокат мобілізованого хлопця Олег Бублик.

Також ми поцікавились в адвоката, чи справді є тенденція на Полтавщині, коли мобілізацію проводить поліція без військовослужбовців ТЦК.

"До поліції взагалі багато питань є. Тому що поліція має захищати людей, а не безпідставно затримувати і тим паче ти ж бачиш що людина хвора", — підтвердив новий "тренд" мобілізації адвокат.

Мобілізували зі сміттєвоза та двірник з 86% відсутністю слуха

Вишенька на торті цього засідання – мобілізація з сміттєвоза та комунальника, який ще в дитинстві втратив слух на 86%.

"Це вантажник, який їхав в мусоровозі. Зупинили невідомі у поліцейській та військовій формах. Людину витягли, хова вона знята з військового обліку і він зник. Другий випадок — людина з інвалідністю по слуху. Також зник. Де ці люди? Ми не знаємо", — описує ситуацію мер Горішні Плавні Дмитро Биков.

За даними очільника Полтавського ОТЦК та СП, обидва мобілізовані. Другий працював двірником, має інвалідність з дитинства, переселенець з Харківської області та за своїм віросповіданням не може брати до рук зброю. Про його ситуацію розповіла дружина Юлія Користильова:

"У віці 7 місяців мій чоловік переніс важку інфекцію і втратив слух на обох вухах — на 86%. Він не може зараз себе нормально захищати, тому що не розуміє що від нього хочуть. У нього було бронювання у "Резерв +", загадковим чином воно зникло. Під час ВЛК профільний лікар був категорично проти признати його придатним, але головою ВЛК цей факт проігнорував".

На запитання комісії очільник обласного ТЦК відповідає лиш: "Я ж не лікар і всіх цих діагнозів не знаю. Я тільки "за", щоб відправити його на повторне ВЛК, але зараз він вже знаходиться у військовій частині і має право проходити його лише у шпиталі, а не в нас".

Однак, службові розслідування по всіх кейсах обіцяють провести. За ними спостерігає офіс Омбудсмана, а тимчасова слідча комісія підбиває підсумки. Над зміною системи мобілізації вже працює Мінестерство оборони України та парламент.

Як раніше писали Новини.LIVE, чоловіка на Полтавщині мобілізували попри відстрочку. Його забрали, коли він косив траву біля власного подвірʼя.

Також Новини.LIVE повідомляли про інструкцію дій, якщо ви хочете повернутись з СЗЧ. Такі бійці мають право самостійно обрати нову бригаду та бажану посаду.