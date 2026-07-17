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Главная Мобилизация Суд назначил верующему наказание за уклонение от призыва

Суд назначил верующему наказание за уклонение от призыва

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 03:32
Во Львовской области верующего приговорили к наказанию за уклонение от мобилизации
Повестка, группа оповещения. Фото иллюстративное: wem.ua, 4vlada.com. Коллаж: Новини.LIVE

В Стрыйском районе Львовской области 29-летний мужчина уклонился от призыва на военную службу. Свой поступок нарушитель объяснил религиозными убеждениями. За содеянное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом 8 июля сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в июне 2024 года фигурант прошел ВВК — его признали пригодным к службе. В тот же день мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был явиться на отправку в воинскую часть. Подписывать документ военнообязанный отказался, а в ТЦК и СП в назначенное время не явился.

Решение суда

Обвиняемый свою вину не признал.

"Свой отказ он объяснял религиозными убеждениями и утверждал, что не проходил ВВК", — отметили в прокуратуре.

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Суд опроверг все доводы подсудимого и приговорил его к трем годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня оглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Управление СБ Украины в Ровенской области сообщал, что житель Ровно помогал военнообязанным уклоняться от призыва. Мужчина устраивал граждан призывного возраста на предприятие критической инфраструктуры, благодаря чему они получали отсрочку. Нарушителя будут судить.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал, что в Ивано-Франковской области мужчина избил сотрудников ТЦК и СП. Инцидент произошел, когда группа оповещения проводила мобилизационные мероприятия. Злоумышленника приговорили к году испытательного срока.

суд мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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