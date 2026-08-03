Свідоцтво про хворобу затримується: чи потрібно заново йти на ВЛК

Заповнення документів та перевірка стану здоров'я військовозобов'язаного. Фото: колаж Новини.LIVE, Pexels, УНІАН

Любомир Кучер редактор, юрист

Тривалий процес затвердження свідоцтва про хворобу не є підставою для самостійного проходження повторної військово-лікарської комісії, якщо попередній висновок про непридатність вже прострочився. За словами правознавців, автоматичного виключення з обліку після першого медогляду не відбувається, проте військовозобов'язаному не потрібно знову обходити лікарів без прямої вказівки.

Нюанси щодо законодавства пояснив юрист Владислав Дерій, цитує Новини.LIVE.

Чи треба йти ще раз на ВЛК при затримці видачі довідок про хворобу

Доволі часто військовозобов'язані стикаються із ситуацією, коли оформлення необхідних документів затягується на багато місяців. Як зазначає юрист, остаточне рішення ТЦК ухвалює виключно після того, як буде повністю затверджене свідоцтво про хворобу.

Але нерідко через тривалі бюрократичні процедури термін дії попереднього медогляду може формально вичерпатися. Саме з такою проблемою зіткнувся військовозобов'язаний, який успішно пройшов первинну ВЛК ще у 2024 році, був визнаний непридатним, але досі очікує на фінальне рішення щодо свого статусу. Оскільки з моменту комісії минуло понад рік, чоловік засумнівався, чи не доведеться йому через цю затримку знову збирати медичні довідки.

Відповідаючи на запит громадянина, юрист Владислав Дерій пояснив алгоритм дій у подібних випадках. Правознавець наголосив, що самостійно ініціювати новий медичний огляд не варто. Замість цього фахівець радить звернутися до інстанції, яка затримує розгляд документів.

"Вам потрібно подати запит до штатної ВЛК із проханням надати інформацію на якому етапі затвердження перебуває Ваше свідоцтво про хворобу", — зазначив експерт.

Також правник додав, що навіть якщо термін чинності медичного висновку формально добіг кінця, це не змушує людину автоматично йти за новим направленням на обстеження. Затягування процесу не є провиною громадянина, тому жодних додаткових медичних маніпуляцій від нього не вимагається до моменту прийняття відповідного рішення. Владислав Дерій підкреслив: "Поки немає офіційної відмови або направлення на ВЛК, самостійно його проходити не потрібно".

Як писали раніше Новини.LIVE, в умовах воєнного стану військовозобов'язані мають проходити медкомісію щороку, однак для громадян, які отримали бронювання, діють певні послаблення, і ця вимога на них зазвичай не поширюється. Утім, правознавці звертають увагу на важливий нюанс: у правилах передбачено один специфічний виняток, за якого проходження ВЛК залишається обов'язковим навіть за наявності чинної броні від призову.

Також юристи пояснили, що для остаточного зняття з обліку відповідний медичний висновок має обов'язково затвердити регіональна військово-лікарська комісія. Але подекуди терміни для встановлення такого рішення можуть суттєво збільшитися.