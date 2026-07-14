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Головна Мобілізація Рішення регіональної ВЛК про непридатність: норми закону і фактична ситуація

Рішення регіональної ВЛК про непридатність: норми закону і фактична ситуація

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 15:25
Рішення регіональної ВЛК про непридатність: норми закону і фактична ситуація
Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Для того, аби визнаний непридатним громадянин був виключений з військового обліку, це рішення має ухвалити регіональна ВЛК. Формально на це у РВЛК є лише п’ять днів. Але насправді процес може затягнутися до місяця часу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Непридатність і ВЛК

Військово-лікарські комісії потрібні для визначення ступеню придатності громадян, які перебувають на військовому обліку, до служби в ЗСУ. За результатами ВЛК громадянина можуть визнати як придатним, так і непридатним до військової служби.

Якщо громадянин визнаний непридатним до служби в ЗСУ, його мають виключити з військового обліку. Але цей процес не є одномоментним і не вирішується на рівні первинних військово-лікарських комісій.

Для того, аби отримати непридатність до військового обліку, потрібно оформити свідоцтво про хворобу. А цей документ може оформити лише регіональна (чи центральна) ВЛК.

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Формальні і фактичні часові рамки роботи регіональних ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який на первинній ВЛК отримав попередній статус "непридатний до військової служби". Він пояснив, що його документи уже передали до регіональної ВЛК.

Громадянин поцікавився, як довго там будуть ухвалювати остаточне рішення. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що існує кілька варіантів, формальний і фактичний, які дещо відрізняються.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Нормативні терміни на затвердження це 5 календарних днів. Але в реальності розгляд документів у регіональній ВЛК займає від 14 до 30 днів з моменту їх надходження".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у формулюваннях документів ВЛК про непридатність відбулися зміни.

Непридатних до військової служби виключають з військового обліку. У документі, який потрібен для виключення, свідоцтві про хворобу, відбулися зміни. З цього документу зникло формулювання "з виключенням з військового обліку".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які військово-лікарські комісії підтверджують непридатність військових.

Військово-лікарські комісії найнижчого рівня мають право ухвалювати рішення щодо непридатності до військової служби військовослужбовців ЗСУ. Існує єдиний виняток, коли списати з лав армії військовослужбовця може лише центральна ВЛК.

військовий облік ВЛК військовозобов'язані
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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