Україна
Тяжкий злочин — чи виключать порушника з обліку

Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 23:01
Скоєння тяжкого злочину — чи можуть виключити порушника з військового обліку
Ув'язнені. Фото ілюстративне: daycom.com

Тяжкий злочин не є підставою для виключення з військового обліку. Щоправда, мобілізації людина, яка скоїла таке порушення, теж не підлягатиме.

Про це повідомило видання "Юристи.UA".

Читайте також:

Нюанси військового обліку

Чоловік, якого раніше засудили до іспитового строку, поцікавився у правознавців, чи може суд ухвалити рішення про виключення його з військового обліку. У відповідь юрист Владислав Дерій зазначив, що підстави для виключення з обліку немає. Адвокат Юрій Айвазян погодився з ним, уточнивши, що у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" немає положень про виключення з обліку засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини. 

Водночас Владислав Дерій зазначив, що тих, хто мав судимість за тяжкі злочини, не мобілізують.

"З такою статтею Вас не мають права мобілізувати, тобто на обліку Ви перебуватимете, але призвати на військову службу Вас не мають права", — пояснив юрист.

Нагадаємо, військовий юрист Тарас Боровський висловився щодо зменшення кількості людей, які добровільно оновлюють дані. На його думку, люди бояться йти до ТЦК та СП, бо думають, що їх одразу мобілізують. 

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаного, який сплатив штраф, можуть повторно оголосити в розшук. Щоправда, після закриття боргу громадянин може знайти законні підстави для відстрочки.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
