Совершение тяжкого преступления — могут ли исключить нарушителя с воинского учета

Тяжкое преступление не является основанием для исключения с воинского учета. Правда, мобилизации человек, совершивший такое нарушение, тоже не подлежит.

Нюансы воинского учета

Мужчина, которого ранее приговорили к испытательному сроку, поинтересовался у правоведов, может ли суд принять решение об исключении его с воинского учета. В ответ юрист Владислав Дерий отметил, что основания для исключения с учета нет. Адвокат Юрий Айвазян согласился с ним, уточнив, что в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" нет положений об исключении с учета осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления.

В то же время Владислав Дерий отметил, что тех, кто имел судимость за тяжкие преступления, не мобилизуют.

"С такой статьей Вас не имеют права мобилизовать, то есть на учете Вы будете находиться, но призвать на военную службу Вас не имеют права", — объяснил юрист.

