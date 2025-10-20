Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Тяжкое преступление — исключат ли нарушителя с учета

Тяжкое преступление — исключат ли нарушителя с учета

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 01:30
обновлено: 23:01
Совершение тяжкого преступления — могут ли исключить нарушителя с воинского учета
Заключенные. Фото иллюстративное: daycom.com

Тяжкое преступление не является основанием для исключения с воинского учета. Правда, мобилизации человек, совершивший такое нарушение, тоже не подлежит.

Об этом сообщило издание "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Нюансы воинского учета

Мужчина, которого ранее приговорили к испытательному сроку, поинтересовался у правоведов, может ли суд принять решение об исключении его с воинского учета. В ответ юрист Владислав Дерий отметил, что основания для исключения с учета нет. Адвокат Юрий Айвазян согласился с ним, уточнив, что в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" нет положений об исключении с учета осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления.

В то же время Владислав Дерий отметил, что тех, кто имел судимость за тяжкие преступления, не мобилизуют.

"С такой статьей Вас не имеют права мобилизовать, то есть на учете Вы будете находиться, но призвать на военную службу Вас не имеют права", — объяснил юрист.

Напомним, военный юрист Тарас Боровский высказался об уменьшении количества людей, которые добровольно обновляют данные. По его мнению, граждане боятся идти в ТЦК и СП, потому что думают, что их сразу мобилизуют.

Также мы сообщали, что военнообязанного, который оплатил штраф, могут повторно объявить в розыск. Правда, после закрытия долга гражданин может найти законные основания для отсрочки.

военкомат военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации