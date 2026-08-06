"Торгував" непридатністю: на Волині судитимуть працівника ТЦК

Затримання посадовця ТЦК та СП. Фото: ДБР

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Начальник одного з міських ТЦК та СП Волинської області організував схему оформлення тимчасової непридатності до військової служби. Він обіцяв допомогти військовозобов'язаному із проходженням ВЛК, аби надалі той отримав "потрібний" висновок про стан здоров'я і придатність. Ділка судитимуть.

Про це 3 серпня повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, посадовець запропонував чоловіку призовного віку фіктивний медичний висновок ВЛК. Військовозобов'язаний погодився і сплатив представнику військкомату сім тисяч. Завдяки цьому громадянина призовного віку зняли з розшуку, хоча раніше він порушив правила військового обліку. Крім того, чоловіка визнали непридатним до військової служби.

Порушника затримали в червні працівники ДБР і СБУ.

Як можуть покарати представника ТЦК

До суду скерували обвинувальний акт за фактом одержання хабаря службовцем, який займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до десяти років в'язниці, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.

Гроші, які під час обшуків виявили у представника військкомату. Фото: ДБР

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що житель Волинської області забезпечував чоловіків фальшивими документами про інвалідність. Завдяки таким підробкам військовозобов'язані вільно виїжджали за кордон. Упродовж року ділок перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на речницю Кіровоградської обласної прокуратури Яну Шасс писав, що житель Кропивницького пообіцяв чоловіку призовного віку виключення з військового обліку. Йшлося про оформлення фальшивих медичних документів за сім тисяч доларів. Під час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою, але може вийти на волю під заставу в понад 266 тисяч гривень.