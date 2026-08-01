Суд обрав запобіжний захід причетному до "торгівлі" виключенням із військового обліку

Військовозобов'язаний із поліцейським і працівником ТЦК, застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: NV, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Житель Кропивницького району Кіровоградщини пообіцяв військовозобов'язаному виключення з військового обліку. За гроші він пропонував чоловіку призовного віку фальшиві медичні документи. Суд обрав порушнику запобіжний захід.

Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Кіровоградської обласної прокуратури Яна Шасс, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними прокуратури, 34-річний ділок запевнив "клієнта", що знайомий із лікарем, який може оформити фіктивні довідки. Вартість послуги становила сім тисяч доларів.

"Спочатку він нібито вимагав одну тисячу американських доларів, пояснивши, що ці гроші потрібні для вирішення питання. Після цього пообіцяв забезпечити виготовлення документів, які дали б змогу уникнути військового обліку", — зазначила Яна Шасс.

Яке покарання загрожує фігуранту

Чоловіка підозрюють в одержанні хабаря за вплив на рішення людини, у якої є повноваження на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування він перебуватиме під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе 266 тисяч 240 гривень застави. Якщо провину підозрюваного доведуть, його можуть засудити до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років і конфіскації майна.

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