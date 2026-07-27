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Головна Мобілізація У Міноборони натякнули на реформу ТЦК та нові правила мобілізації

У Міноборони натякнули на реформу ТЦК та нові правила мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 04:30
Міноборони натякнули, що буде реформа ТЦК та нові правила мобілізації
Працівники ТЦК затримують чоловіка, військовий з ручкою та папером. Фото: Суспільне Чернігів, Черкаський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Заступник міністра оборони України Василь Шкураков заявив, що незабаром уряду буде представлено реформу ТЦК та СП. Це буде другий етап оновлення проходження військової служби.

Про це Шкураков сказав під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE з посиланням на "Факти ICTV".

Що відомо про реформу ТЦК

Заступник міністра поінформував, що напрацювання щодо цього питання завершується, а далі їх винесуть на розгляд урядом.

"Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом готується її представлення на уряді", — сказав Шкураков.

Варто зазначити, що напередодні у Міноборони казали, що реформа мобілізації буде другим етапом оновлення системи проходження військової служби.

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Зокрема перший етап вже почався і передбачав впровадження впровадження нових форматів контрактів, чіткі терміни служби та перегляд виплат військовим.

Щодо другого етапу, він торкнеться рекрутингу, мобілізації та безпосередньо діяльності ТЦК. Проте деталі реформи поки невідомі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міноборони готує зміни до правил використання бодікамер представниками ТЦК. Попередньо, їм заборонять їх вимикати та зобов'яжуть зберігати записи протягом 60 днів.

Також ми писали, чи буде у серпні мобілізація чоловіків, яким вже більше 60 років.

мобілізація ТЦК та СП військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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