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Главная Мобилизация В Минобороны намекнули на реформу ТЦК и новые правила мобилизации

В Минобороны намекнули на реформу ТЦК и новые правила мобилизации

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 04:30
Минобороны намекнуло, что предстоит реформа ТЦК и вступление в силу новых правил мобилизации
Сотрудники ТЦК задерживают мужчину, военного с ручкой и бумагой. Фото: "Суспільне Чернігів", Черкасский ТЦК. Коллаж: "Новини.LIVE"

Заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков заявил, что в ближайшее время правительству будет представлена реформа ТЦК и СП. Это станет вторым этапом реформирования системы прохождения военной службы.

Об этом Шкураков заявил во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE со ссылкой на "Факты ICTV".

Что известно о реформе ТЦК

Заместитель министра сообщил, что работа над этим вопросом завершается, а затем проекты будут вынесены на рассмотрение правительства.

"Реформа будет. Она готовится. В ближайшее время планируется ее представление на заседании правительства", — сказал Шкураков.

Стоит отметить, что накануне в Минобороны заявляли, что реформа мобилизации станет вторым этапом обновления системы прохождения военной службы.

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В частности, первый этап уже начался и предусматривал внедрение новых форматов контрактов, четкие сроки службы и пересмотр выплат военнослужащим.

Что касается второго этапа, он коснется рекрутинга, мобилизации и непосредственно деятельности ТЦК. Однако детали реформы пока неизвестны.

Как сообщали Новини.LIVE, Минобороны готовит изменения в правила использования бодикамер представителями ТЦК. Предположительно, им запретят выключать их и обяжут хранить записи в течение 60 дней.

Также мы писали, будет ли в августе мобилизация мужчин, которым уже больше 60 лет.

мобилизация ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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