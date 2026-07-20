Скільки триває статус зниклого безвісти за особливих обставин — пояснення МВС

Працівники МВС та військові. Фото: колаж Новини.LIVE

У МВС нагадали, що порядок надання статусу зниклого безвісти за особливих обставин визначає Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Згідно з документом, особою, зниклою безвісти за особливих обставин, вважається людина, місцеперебування якої невідоме через збройний конфлікт, бойові дії, тимчасову окупацію частини території України або надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Про це повідомляє МВС, передає Новини.LIVE.

У яких випадках припиняють статус безвісти зниклого

Такий статус можуть отримати як військовослужбовці, так і цивільні. У МВС зазначили, що закон не встановлює максимального строку, протягом якого людина може перебувати у статусі зниклої безвісти за особливих обставин. Він зберігається доти, доки триває офіційний розшук. При цьому людина вважається зниклою безвісти вже з моменту подання відповідної заяви, а після внесення інформації до Єдиного реєстру набуває офіційного статусу.

Статус припиняють лише у трьох випадках: якщо людину знаходять живою або вона повертається з полону, якщо встановлюють її місцеперебування на підконтрольній Україні території або якщо офіційно ідентифікують тіло чи останки загиблого. Після цього розшук мають припинити не пізніше ніж через три дні, внести відповідні зміни до Єдиного реєстру та повідомити про це заявника й близьких родичів.

У міністерстві також нагадали, що перевірити інформацію про наявність статусу можна через онлайн-сервіс "Пошук зниклих громадян", а для родичів працює Єдина інформаційна платформа та гаряча лінія Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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