Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація офіцера МВС: дві умови для збереження звання

Мобілізація офіцера МВС: дві умови для збереження звання

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:20
Мобілізація офіцера МВС: дві умови для збереження звання
Мобілізовані громадяни під час процесу підготовки. Фото: "АрміяInform". Колаж: Hoвини.LIVE

Громадянин, який отримав офіцерське звання в силових структурах, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, може зберегти його після мобілізації до ЗСУ. Але для цього потрібно виконати дві ключові умови. Це підписання контракту за згодою із командуванням військової частини, а також проходження переатестації.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Мобілізація колишніх силовиків

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Призовники не підпадають під мобілізацію, попри те, що перебувають на військовому обліку.

Мобілізація є примусовою мірою в умовах повномасштабної війни. Громадянин не має права відмовитися від мобілізаційного розпорядження.

Разом з тим, мобілізований громадянин може підписати контракт на військову службу. Контракт має певні переваги, зокрема, можливість зберегти звання, отримані на службі в інших силових структурах.

Читайте також:

Офіцерське звання можна зберегти, але тільки під контракт і переатестацію

До юристів звернувся громадянин, який раніше служив у системі МВС. Він розповів, що має звання "майор міліції", і поцікавився, чи може він зберегти своє звання під час служби в Збройних силах України.

Юристи пояснили, що зберегти офіцерське звання можливо, але для цього потрібно виконати дві обов’язкові умови. Адвокат Андрій Карпенко наголосив: треба пройти переатестацію, але перед тим мобілізований військовий має підписати контракт, при цьому згоду на контракт має дати командування військової частини.

Карпенко пояснив: "Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом. Пропозиції щодо переатестації подаються за підписом керівника органу військового управління до Міністерства оборони України".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, яка різниця та що є спільне у служби за мобілізацією та контрактом.

Під час дії воєнного стану українці мають дві основні можливості стати на захист держави: мобілізуватися або підписати контракт із ЗСУ. Кожен варіант має свої особливості, які впливають на умови та тривалість служби. Щоправда, і в мобілізованих, і в контрактників є деякі спільні права.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, особи якого віку не підлягають мобілізації в 2026 році.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак призов на службу стосується не всіх осіб, і станом на червень 2026 року вікові обмеження залишаються в силі.

МВС мобілізація офіцерське звання
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації