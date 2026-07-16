Мобілізація офіцера МВС: дві умови для збереження звання

Мобілізовані громадяни під час процесу підготовки. Фото: "АрміяInform". Колаж: Hoвини.LIVE

Громадянин, який отримав офіцерське звання в силових структурах, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, може зберегти його після мобілізації до ЗСУ. Але для цього потрібно виконати дві ключові умови. Це підписання контракту за згодою із командуванням військової частини, а також проходження переатестації.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Мобілізація колишніх силовиків

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Призовники не підпадають під мобілізацію, попри те, що перебувають на військовому обліку.

Мобілізація є примусовою мірою в умовах повномасштабної війни. Громадянин не має права відмовитися від мобілізаційного розпорядження.

Разом з тим, мобілізований громадянин може підписати контракт на військову службу. Контракт має певні переваги, зокрема, можливість зберегти звання, отримані на службі в інших силових структурах.

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Офіцерське звання можна зберегти, але тільки під контракт і переатестацію

До юристів звернувся громадянин, який раніше служив у системі МВС. Він розповів, що має звання "майор міліції", і поцікавився, чи може він зберегти своє звання під час служби в Збройних силах України.

Юристи пояснили, що зберегти офіцерське звання можливо, але для цього потрібно виконати дві обов’язкові умови. Адвокат Андрій Карпенко наголосив: треба пройти переатестацію, але перед тим мобілізований військовий має підписати контракт, при цьому згоду на контракт має дати командування військової частини.

Карпенко пояснив: "Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом. Пропозиції щодо переатестації подаються за підписом керівника органу військового управління до Міністерства оборони України".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, яка різниця та що є спільне у служби за мобілізацією та контрактом.

Під час дії воєнного стану українці мають дві основні можливості стати на захист держави: мобілізуватися або підписати контракт із ЗСУ. Кожен варіант має свої особливості, які впливають на умови та тривалість служби. Щоправда, і в мобілізованих, і в контрактників є деякі спільні права.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, особи якого віку не підлягають мобілізації в 2026 році.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак призов на службу стосується не всіх осіб, і станом на червень 2026 року вікові обмеження залишаються в силі.