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Головна Мобілізація У "Резерв+" повернули функції для людей з інвалідністю

У "Резерв+" повернули функції для людей з інвалідністю

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 05:35
Резерв+ відкрив можливість на відстрочку для людей з інвалідністю
Застосунок "Резерв+". Фото: rbc.ua

У застосунку "Резерв+" знову стали доступні сервіси, які пов'язані х підтвердженням даних про інвалідність через державні реєстри. Тимчасове призупинення було необхідним рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Яку важливу функцію повернули у "Резерв+"

У міністерстві зазначили, що наразі у застосунку тепер знову можна:

  • подати заявку на відстрочку за підставою інвалідності;
  • оновити дані про інвалідність онлайн (тобто, дистанційно);

Окрім того, оператори ТЦК знову тепер перевіряти такі дані.

"Тимчасове призупинення було необхідне, щоб запобігти помилкам в обробці заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери", — поінформували у Міністерстві.

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Пост Міноборони. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, що якщо громадянин має хоч найлегшу групу інвалідності, тоді вона може виїхати за кордон. Для цього потрібно мати оформлену відстрочку, а також смартфон із додатком "Резерв+".

Також ми писали, коли та у яких випадках та коли можуть зникнути відстрочка та бронь.

мобілізація особа з інвалідністю Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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