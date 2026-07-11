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Главная Мобилизация В "Резерв+" восстановили функции для людей с инвалидностью

В "Резерв+" восстановили функции для людей с инвалидностью

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 05:35
«Резерв+» предоставил возможность отсрочки для людей с инвалидностью
Приложение "Резерв+". Фото: rbc.ua

В приложении "Резерв+» вновь стали доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные реестры. Временная приостановка была необходимым решением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Какую важную функцию вернули в «Резерв+»

В министерстве отметили, что теперь в приложении снова можно:

  • подать заявку на отсрочку по причине инвалидности;
  • обновить данные об инвалидности онлайн (то есть удаленно);

Кроме того, операторы ТЦК теперь снова могут проверять такие данные.

"Временная приостановка была необходима, чтобы предотвратить ошибки при обработке заявок из-за некорректных ответов реестров социальной сферы", — сообщили в министерстве.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, если гражданин имеет хотя бы самую легкую группу инвалидности, то он может выехать за границу. Для этого необходимо иметь оформленную отсрочку, а также смартфон с приложением «Резерв+».

Также мы писали, когда и в каких случаях могут быть аннулированы отсрочка и бронь.

мобилизация лицо с инвалидностью Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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