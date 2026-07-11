«Резерв+» предоставил возможность отсрочки для людей с инвалидностью

Приложение "Резерв+". Фото: rbc.ua

В приложении "Резерв+» вновь стали доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные реестры. Временная приостановка была необходимым решением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

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В министерстве отметили, что теперь в приложении снова можно:

подать заявку на отсрочку по причине инвалидности;

обновить данные об инвалидности онлайн (то есть удаленно);

Кроме того, операторы ТЦК теперь снова могут проверять такие данные.

"Временная приостановка была необходима, чтобы предотвратить ошибки при обработке заявок из-за некорректных ответов реестров социальной сферы", — сообщили в министерстве.

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Как сообщали Новини.LIVE, если гражданин имеет хотя бы самую легкую группу инвалидности, то он может выехать за границу. Для этого необходимо иметь оформленную отсрочку, а также смартфон с приложением «Резерв+».

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