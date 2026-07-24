Увільнення з роботи через підписання контракту із ЗСУ: які документи знадобляться

Контракт, український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Укладання контракту на проходження військової служби є законною підставою для увільнення від роботи. Щоправда, усного повідомлення про підписання контракту недостатньо для оформлення в кадровій службі. Роботодавець повинен отримати документальне підтвердження початку військової служби, перш ніж видавати відповідний наказ.

Про це 23 липня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Які документи підтверджують службу та які гарантії діють

Для підтвердження початку проходження служби працівник може надати один із кількох документів. Йдеться про:

військово-обліковий документ із відповідними відмітками; довідку про проходження військової служби;

витяг із наказу командира військової частини про зарахування до списків особового складу;

копію контракту.

Будь-який із цих паперів є належною підставою для оформлення кадрових документів.​

За мобілізованим чи контрактником зберігаються місце роботи та посада. Трудові відносини не припиняються, але в період проходження працівником служби роботодавець не виплачує середній заробіток, якщо інше не передбачається внутрішнім документом чи договором підприємства.

Після отримання паперів кадрова служба видає наказ про увільнення працівника від роботи, вносить позначки до табеля обліку робочого часу, оновлює відомості військового обліку та долучає документи до особової справи.

"Укладання контракту із ЗСУ саме по собі не є достатньою підставою для кадрового оформлення. Роботодавець може видати наказ про увільнення лише після отримання офіційного документа, який підтверджує початок проходження військової служби", — наголосили в регіональному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Сили оборони півдня повідомляв, що механізм повернення до війська після СЗЧ спростили. Військові, які втекли зі служби на 12 червня до 20 вересня мають подати заявку і обрати підрозділ, до якого хочуть долучитися. Зробити це можна в застосунку "Армія+" або в центрах рекрутингу.

Також Новини.LIVE з посиланням на народну депутатку України Ірину Фриз писав, як новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий може змінити мобілізацію. На її думку, можлива активізація реформи ТЦК. Зокрема, йдеться про цифровізацію.