Головнокомандувач Михайло Драпатий, військовослужбовець. Фото: Михайло Драпатий/Facebook, Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Після призначення нового військового керівництва в Україні у Верховній Раді заговорили про можливі зміни в системі мобілізації. Народна депутатка Ірина Фриз висловила сподівання, що реформа територіальних центрів комплектування зрушить з місця, а процес стане більш цифровим і прозорим. Водночас вона наголосила, що швидких змін очікувати не варто.

Про це Фриз повідомила у коментарі ТСН.ua, передає Новини.LIVE.

Мобілізацію в Україні можуть суттєво змінити

Фриз вважає, що після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ може активізуватися реформа територіальних центрів комплектування. За її словами, одним із напрямів змін може стати цифровізація роботи ТЦК. Вона нагадала, що відповідні напрацювання вже презентували раніше, коли Міністерство оборони очолював Михайло Федоров.

"Я сподіваюсь, що перебування Михайла Драпатого на посаді головнокомандувача і володіння всією інформацією щодо проблем ТЦК, можливо, посприяє тому, що буде розпочата реформа структури. Це може бути переведення ТЦК у більш цифровий формат, щоб вони у першу чергу займалися веденням реєстра", — сказала Фриз.

Нардепка також зазначила, що до виконання мобілізаційних заходів, на її думку, мають активніше долучатися органи місцевого самоврядування, адже така можливість уже передбачена законодавством.

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Фриз наголосила, що раніше обговорювалася ідея виведення ТЦК з підпорядкування Сухопутних військ та передачі їх безпосередньо Міністерству оборони, однак поки що вона не реалізована.

Окремо депутатка висловилася за зміну підходів до оповіщення військовозобов'язаних. На її думку, основну роль у перевірці документів має відігравати поліція, а не військовослужбовці, щоб уникнути конфліктних ситуацій і не дискредитувати Збройні сили.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що підтримує докорінну реформу нинішньої системи комплектування. Він виступив за ліквідацію ТЦК у нинішньому вигляді, створення цивільних центрів рекрутингу та перехід від примусової мобілізації до моделі, заснованої на мотивації громадян.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет міністрів не поспішатиме переглядати механізм бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". За інформацією ЗМІ, ухвалення відповідних змін вирішили відкласти, щоб новий склад уряду мав час детально проаналізувати всі пропозиції та можливі ризики їх реалізації.

Крім того, Новини.LIVE писали, що відсутність позначки про розшук у "Резерв+" не гарантує звільнення від мобілізації. Як пояснила адвокатка Марина Суткович, ключовими залишаються норми чинного законодавства: призову підлягають придатні до служби чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законно оформленої відстрочки чи бронювання.