У Міноборони запровадили чергове опитування бійців ЗСУ, щоб вони поділились бойовим досвідом

Бійці ЗСУ у фронтовому штабі. Ілюстраційне фото: Генштаб ЗСУ

У застосунку для військових Армія+ запустили нове опитування про обмін бойовим досвідом. Його ініціювали Міністерство оборони та Управління вивчення та впровадження досвіду Командування Сухопутних військ.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

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Як триватиме опитування

У відомстві зазначають, що опитування допоможе дізнатися, які механізми для обміну досвідом існують зараз, чи можна вважати їх ефективними та які варто почати застосовувати.

"Тема нового опитування в Армія+ ще раз підкреслює — неможливо уявити зміни у війську без самих військових. А здобуття бойового досвіду і його поширення серед інших — тема, у якій думка захисників і захисниць має враховуватися у першу чергу", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування триватиме два тижні — до 13 березня. Воно міститиме 14 запитань, відповіді на них займуть до 10 хвилин.

"Аналіз бойового досвіду допомагає підвищити ефективність ведення бойових дій та зменшити ризики для особового складу. Ми очікуємо, що опитування допоможе визначити найкращі практики, що вже використовуються у військах, та виявити проблеми, які потрібно усунути. Результати ляжуть в основу оновлених підходів до збору, обробки та поширення бойового досвіду серед підрозділів ЗСУ", — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків заступника Командувача Сухопутних військ Олег Гончарук.

Нагадаємо, опитування запустили у першій черзі сервісів застосунку Армія+. Усього проведено дев’ять опитувань, під час яких зібрано 130 000 відповідей від військових. Зараз триває десяте — про національну програму Плюси, і воно вже стало одним з найпопулярніших із проміжним результатом у 38 000 відповідей.

Нагадаємо, на початку січня Кабмін підтримав запуск проєкту "Звіт про ураження". Це потрібно для цифровізації та впорядкування звітності про результати бойових дій у війську.

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