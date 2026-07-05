У застосунку "Армія+" оновили курс "Кібергігієна 2.0"

Застосунок "Кібергігієна 2.0" на смартфоні. Фото ілюстративне: armyinform.com

У застосунку "Армія+" оновили один із найбільш популярних курсів "Кібергігієна 2.0". Відтепер у ньому є уроки про кіберзагрози, із якими можуть зіткнутися військовослужбовці. Завдяки оновленню бійці навчаться розпізнавати кіберризики та більш безпечно користуватися цифровими сервісами під час служби.

Про це 4 липня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Оновлений курс "Кібергігієна 2.0"

В оборонному відомстві наголосили, що ворог може використовувати смартфон як інструмент проти військових. Оновлений курс розповідає про небезпеку нейромереж і поясняює, чому рідні бійців можуть опинитися під прицілом.

"Навчання формує звичку критично мислити у звичайних життєвих ситуаціях: від підключення до Wi-Fi до публікації селфі. Пройти цей курс — базовий обов'язок кожного військовослужбовця", — зазначили в Міноборони.

Яким темам присвятили уроки в оновленому курсі "Кібергігієна 2.0":

прихованим цифровим загрозам: застосункам для знайомств, фітнес-трекерам, смартгодинникам та іншим сервісам, які можуть розкривати важливу інформацію;

застосункам для знайомств, фітнес-трекерам, смартгодинникам та іншим сервісам, які можуть розкривати важливу інформацію; атакам на родини військових: фейковим повідомленням про поранення, полон чи зникнення безвісти, фішингу та психологічному тиску;

фейковим повідомленням про поранення, полон чи зникнення безвісти, фішингу та психологічному тиску; дипфейкам, підробленим голосам і повідомленням, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Кіберзагрози щодня змінюються, тому навчальні матеріали доповнюють новими темами.

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Розробниками курсу є Міністерство оборони України та Головне управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ. Оновлення реалізували за підтримки канадського уряду та CRDF Global.

Наразі в "Армія+" є 28 навчальних курсів. Завдяки ним бійці підвищують професійні навички, опановують сучасні підходи до служби та зміцнюють спроможність своїх підрозділів.

За функціонування навчання в застосунку "Армія+" відповідає Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що в застосунку "Армія+" запустили курс "Службове розслідування". Автори детально пояснюють, у яких ситуаціях треба призначати слідство та які права мають військові. Таке навчання стане у пригоді всім, хто працює з дисциплінарними питаннями та службовими перевірками.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" пояснював, як подати рапорт на проходження ВЛК. Є два способи. Зокрема, можна скористатися послугою в застосунку "Армія+".