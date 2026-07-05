Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В "Армія+" оновили курс "Кібергігієна 2.0": що є в оновленні

В "Армія+" оновили курс "Кібергігієна 2.0": що є в оновленні

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 06:35
У застосунку "Армія+" оновили курс "Кібергігієна 2.0"
Застосунок "Кібергігієна 2.0" на смартфоні. Фото ілюстративне: armyinform.com

У застосунку "Армія+" оновили один із найбільш популярних курсів "Кібергігієна 2.0". Відтепер у ньому є уроки про кіберзагрози, із якими можуть зіткнутися військовослужбовці. Завдяки оновленню бійці навчаться розпізнавати кіберризики та більш безпечно користуватися цифровими сервісами під час служби.

Про це 4 липня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Оновлений курс "Кібергігієна 2.0"

В оборонному відомстві наголосили, що ворог може використовувати смартфон як інструмент проти військових. Оновлений курс розповідає про небезпеку нейромереж і поясняює, чому рідні бійців можуть опинитися під прицілом.

"Навчання формує звичку критично мислити у звичайних життєвих ситуаціях: від підключення до Wi-Fi до публікації селфі. Пройти цей курс — базовий обов'язок кожного військовослужбовця", — зазначили в Міноборони.

Яким темам присвятили уроки в оновленому курсі "Кібергігієна 2.0":

  • прихованим цифровим загрозам: застосункам для знайомств, фітнес-трекерам, смартгодинникам та іншим сервісам, які можуть розкривати важливу інформацію;
  • атакам на родини військових: фейковим повідомленням про поранення, полон чи зникнення безвісти, фішингу та психологічному тиску;
  • дипфейкам, підробленим голосам і повідомленням, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Кіберзагрози щодня змінюються, тому навчальні матеріали доповнюють новими темами.

Читайте також:

Розробниками курсу є Міністерство оборони України та Головне управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ. Оновлення реалізували за підтримки канадського уряду та CRDF Global.

Наразі в "Армія+" є 28 навчальних курсів. Завдяки ним бійці підвищують професійні навички, опановують сучасні підходи до служби та зміцнюють спроможність своїх підрозділів.

За функціонування навчання в застосунку "Армія+" відповідає Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що в застосунку "Армія+" запустили курс "Службове розслідування". Автори детально пояснюють, у яких ситуаціях треба призначати слідство та які права мають військові. Таке навчання стане у пригоді всім, хто працює з дисциплінарними питаннями та службовими перевірками.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" пояснював, як подати рапорт на проходження ВЛК. Є два способи. Зокрема, можна скористатися послугою в застосунку "Армія+".

кібербезпека військовослужбовці Армія+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації