Рапорт військового на ВЛК: юрист назвав два шляхи

Застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Фото: "Армія+"

Військовослужбовець має право подати рапорт на проходження військово-лікарської комісії. Рапорт можна подати двома різними способами. Це або старий письмовий документ, або рапорт онлайн через застосунок "Армія+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія для ЗСУ

Військово-лікарська комісія, тобто медичний огляд громадян, які перебувають на військовому обліку, є одним із основних елементів цього процесу. Саме завдяки ВЛК визначаються громадяни, придатні до військової служби.

Та право на військово-лікарську комісію мають не тільки цивільні військовозобов’язані громадяни. ВЛК можуть (формально навіть мають) проходити і чинні військовослужбовці, які проходять службу в складі ЗСУ.

До юристів звернувся громадянин, який зараз перебуває на службі у Збройних силах України. Він поцікавився, як може отримати право на проходження військово-лікарської комісії.

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Письмовий рапорт і "Армія+"

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що існує кілька різних шляхів подачі рапорту на військово-лікарську комісію. Перший з них пов’язаний із застосунком "Армія+", де існує опція подати рапорт онлайн.

Адвокат Юрій Айвазян у коментарі зазначив, що можливі проблеми із цим застосунком можна вирішити старим способом. Айвазян підкреслив: "Ви можете подати письмовий рапорт, якщо алгоритм через "Армія+" не працює".

Якщо ж обидва ці варіанти не спрацюють, військовослужбовець матиме право подати скаргу із вимогою надати йому право на військово-лікарську комісію. Юрій Айвазян наголосив: "Ви маєте право звертатися зі скаргами до МОУ та військового омбудсмена".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, де може пройти ВЛК військовий, який перебуває на лікуванні.

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, має право пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби. Юристи пояснили, де саме відбуватиметься процес ВЛК, якщо воїн в цей час перебуває на лікуванні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли щорічна ВЛК для військових є законною.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.