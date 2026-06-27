В "Армія+" запустили новий курс: чого навчають бійців

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

У мобільному застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс "Службове розслідування". Він допоможе військовослужбовцям розібратися, як правильно встановлювати всі обставини подій та ухвалювати обґрунтовані рішення на кожному етапі. Матеріал стане корисним для всіх, хто безпосередньо працює з дисциплінарними питаннями та службовими перевірками.

Про це в п'ятницю, 26 червня, повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Про що розповідає курс

Автори курсу детально пояснюють, у яких ситуаціях необхідно призначати розслідування, які права мають військові та як уникати типових помилок під час підготовки підсумкових документів.

Навчання складається з восьми уроків, які повністю охоплюють увесь процес — від пошуку причин для старту розслідування до оформлення результатів.

Завдяки цим заняттям військові дізнаються:

коли проведення службового розслідування є обов'язковим;

як чітко визначити предмет розслідування та з'ясувати всі деталі події;

якими є строки для проведення таких процедур;

які права має військовослужбовець під час перевірки;

у яких випадках людина несе матеріальну відповідальність за втрачене чи зіпсоване майно;

як без помилок складати фінальні документи та вести внутрішній облік.

Окрему частину курсу присвятили службовим перевіркам: їх особливостям, завданням і відмінностям від службового розслідування.

Хто створив курс та як розвивається платформа

Програму створили за ініціативи Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ. Партнером у розробці курсу виступила громадська організація "Маґура".

Загалом у застосунку "Армія+" наразі вже доступні 28 різноманітних курсів, які допомагають бійцям покращувати професійні навички та ефективніше виконувати свої щоденні завдання (наприклад, нещодавно там також запустили програму "Адаптація рекрута"). Увесь технічний функціонал для розділу "Навчання" розробляють та підтримують фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України повідомляв, що бійці Нацгвардії, які скоїли СЗЧ, можуть обрати нову військову частину. Послуга доступна в застосунку "Резерв+". Скористатися цією програмою та подати електронний рапорт необхідно встигнути до 20 вересня включно.

Також Новини.LIVE з посиланням на Сили оборони України писав, що військові після СЗЧ можуть повернутися на службу, подавши онлайн-рапорт. Йдеться про тих, хто втік із військової частини до 12 червня. Повідомити про своє бажання повернутися до війська такі бійці мають до 20 вересня.