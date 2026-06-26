У Міноборони пояснили, як повернутися на службу після СЗЧ

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які скоїли СЗЧ, можуть подати рапорт на повернення до служби через застосунок "Армія+". Йдеться про тих, хто втік зі служби до 12 червня поточного року. Повідомити про своє бажання повернутися такі бійці мають до 20 вересня.

Про це 23 червня повідомили в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

Повернення на службу після втечі

Військовий, який вирішить продовжити службу після СЗЧ і подасть рапорт, зможе обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів, повернутися у стрій за зрозумілою процедурою без батальйонів резерву і відновити забезпечення. На всіх етапах поновлення на службі такого воїна підтримуватиме контакт-центр.

Як подати рапорт в "Армія+":

відкрити розділ "Рапорти" в меню застосунку та знайти потрібний рапорт;

зазначити структуру, адже повернутися можна лише в її межах (наприклад, боєць ЗСУ не може служити у НГУ);

обрати військову частину зі списку (номер військової частини можна уточнити в контакт-центрі за номером 0 800 605 100);

зазначити бажаний напрям служби;

повідомити про свої цивільний досвід і посаду в попередньому підрозділі;

пояснити причину скоєння СЗЧ;

додати військовий документ (посвідчення або квиток) і зазначити свій номер телефону для зв'язку із представниками військової частини;

за бажанням додати сертифікати про навчання, висновок ВЛК чи інші медичні довідки (для НГУ обов'язковим є рекомендаційний лист: його термін дії становить лише місяць, тому важливо встигнути подати рапорт вчасно);

заповнити військові відомості.

Якщо боєць повертається до ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту військова частина перевірить рапорт упродовж семи днів, після чого зв'яжеться з військовим, щоб уточнити дані та узгодити посаду. В "Армія+" з'явиться статус "У дорозі", який діє п'ять днів.

Для НГУ процес відрізняється. Рапорт розглянуть упродовж щонайбільше 96 годин, а протягом 72 годин військовий отримає сповіщення про наказ командира НГУ. Після цього в бійця буде 48 годин, щоб доїхати до частини.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування "Південь" повідомляв, що в Україні діє спрощений механізм повернення на службу після СЗЧ. Скористатися ним можуть бійці, які втекли зі служби до 12 червня. Обрати підрозділ і подати рапорт на повернення треба до 20 вересня.

Також Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Руслана Горбенка повідомляв, що близько 10% бійців зі складу механізованих бригад колись скоювали СЗЧ. У високотехнологічних підрозділах інша. Там відсоток військових, які служать після самовільної втечі з частини, становить лише 1,5%.