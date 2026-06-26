Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повернення після СЗЧ: як подати рапорт на поновлення на службі

Повернення після СЗЧ: як подати рапорт на поновлення на службі

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 04:33
У Міноборони пояснили, як повернутися на службу після СЗЧ
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які скоїли СЗЧ, можуть подати рапорт на повернення до служби через застосунок "Армія+". Йдеться про тих, хто втік зі служби до 12 червня поточного року. Повідомити про своє бажання повернутися такі бійці мають до 20 вересня.

Про це 23 червня повідомили в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

Повернення на службу після втечі

Військовий, який вирішить продовжити службу після СЗЧ і подасть рапорт, зможе обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів, повернутися у стрій за зрозумілою процедурою без батальйонів резерву і відновити забезпечення. На всіх етапах поновлення на службі такого воїна підтримуватиме контакт-центр.

Як подати рапорт в "Армія+":

  • відкрити розділ "Рапорти" в меню застосунку та знайти потрібний рапорт;
  • зазначити структуру, адже повернутися можна лише в її межах (наприклад, боєць ЗСУ не може служити у НГУ);
  • обрати військову частину зі списку (номер військової частини можна уточнити в контакт-центрі за номером 0 800 605 100);
  • зазначити бажаний напрям служби;
  • повідомити про свої цивільний досвід і посаду в попередньому підрозділі;
  • пояснити причину скоєння СЗЧ;
  • додати військовий документ (посвідчення або квиток) і зазначити свій номер телефону для зв'язку із представниками військової частини;
  • за бажанням додати сертифікати про навчання, висновок ВЛК чи інші медичні довідки (для НГУ обов'язковим є рекомендаційний лист: його термін дії становить лише місяць, тому важливо встигнути подати рапорт вчасно);
  • заповнити військові відомості.

Якщо боєць повертається до ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту військова частина перевірить рапорт упродовж семи днів, після чого зв'яжеться з військовим, щоб уточнити дані та узгодити посаду. В "Армія+" з'явиться статус "У дорозі", який діє п'ять днів.

Для НГУ процес відрізняється. Рапорт розглянуть упродовж щонайбільше 96 годин, а протягом 72 годин військовий отримає сповіщення про наказ командира НГУ. Після цього в бійця буде 48 годин, щоб доїхати до частини.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування "Південь" повідомляв, що в Україні діє спрощений механізм повернення на службу після СЗЧ. Скористатися ним можуть бійці, які втекли зі служби до 12 червня. Обрати підрозділ і подати рапорт на повернення треба до 20 вересня. 

Також Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Руслана Горбенка повідомляв, що близько 10% бійців зі складу механізованих бригад колись скоювали СЗЧ. У високотехнологічних підрозділах інша. Там відсоток військових, які служать після самовільної втечі з частини, становить лише 1,5%.

армія військовослужбовці СЗЧ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації