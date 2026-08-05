В Офісі президента відповіли на запитання щодо зниження мобілізаційного віку

Заступник керівника ОП Павло Паліса. Фото: УНІАН

Любомир Кучер редактор, юрист

В Офісі президента України заявили, що питання про зниження мобілізаційного віку наразі не розглядається. Також влада не планує змінювати чинні правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 23 років. Нинішня ситуація з мобілізацією помітно покращилася порівняно з минулим роком.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Що заявили в Офісі президента

В останні місяці Сили оборони отримують більшу кількість особового складу завдяки покращенню мобілізації та розвитку системи рекрутингу. За словами Павла Паліси, вдалося усунути низку організаційних недоліків, які раніше впливали на ефективність мобілізаційного процесу. Разом з тим він наголосив, що робота з удосконалення цієї системи триває.

"Я постараюся відповідати настільки відверто, наскільки це можливо щодо такого делікатного питання. У нас уже протягом десяти місяців ситуація з мобілізацією значно покращилася, і спостерігається позитивна динаміка порівняно з минулим роком. Наразі щодо обох питань це не розглядається", — заявив Паліса.

В Офісі президента підтвердили, що чинний віковий поріг мобілізації залишається без змін. Аналогічний підхід поки що зберігається й щодо правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 23 років.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що суд засудив військовозобов’язаного чоловіка до тюремного ув’язнення за ухилення від мобілізації попри наявність бронювання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям призовного віку за кордоном можуть відмовити в консульському обслуговуванні у разі порушення військового обліку.