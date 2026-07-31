В Україні змінюють правила відстрочок від мобілізації: рішення уряду

Засідання Кабміну, працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Сергій Корецький/Telegram / Вінниця.info. Колаж: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Кабінет міністрів оновив порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Серед головних нововведень — механізм переоформлення відстрочки без втрати вже чинної, нові строки розгляду заяв та уточнення правил для заброньованих працівників. Відповідні зміни уряд затвердив постановою №978 від 29 липня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну.

Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку без втрати чинної

Уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою №560 від 16 травня 2024 року. Найважливішою новелою стало запровадження механізму переоформлення відстрочки.

Раніше порядок не передбачав, що робити, якщо військовозобов'язаний уже мав чинну відстрочку, але отримав право на неї за іншою підставою. Тепер він зможе подати заяву про переоформлення. При цьому чинна відстрочка не припинятиметься автоматично після подання документів, а діятиме до моменту ухвалення рішення комісією. Якщо нову відстрочку погодять, попередня втратить чинність після внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо ж комісія відмовить у переоформленні, вже оформлена відстрочка залишиться чинною до завершення встановленого строку.

Крім цього, Кабмін фактично прирівняв переоформлення відстрочки до її первинного оформлення. Якщо раніше Порядок регламентував лише подання заяви про надання відстрочки, то тепер такі самі правила застосовуватимуться і до її переоформлення. Комісія розглядатиме заяву, перевірятиме документи, ухвалюватиме рішення та повідомлятиме заявника про результат.

Змінилися й строки розгляду документів. До цього семиденний строк обчислювався з дня надходження документів до ТЦК. Відтепер він рахуватиметься з дня реєстрації заяви. Також у низці випадків замість календарних днів застосовуватимуться робочі.

Якщо для перевірки інформації комісії доведеться надсилати запити до інших державних органів, максимальний строк розгляду заяви становитиме до 15 робочих днів із моменту її реєстрації.

Окремо постанова запроваджує гарантію для тих, хто вирішить переоформити відстрочку. Якщо під час перевірки нова підстава не підтвердиться, чинну відстрочку автоматично не скасовуватимуть. Вона продовжить діяти до завершення строку, на який була оформлена.

Документ також уточнює порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників. Для більшості роботодавців принципових змін не відбулося — вони, як і раніше, оформлюватимуть відстрочки через територіальні центри комплектування. Водночас окремо визначено процедуру для військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальних органах. У таких випадках документи потрібно буде надсилати безпосередньо до відповідного органу, а не до ТЦК.

Ще одна зміна стосується цифровізації процедури. Якщо буде технічна можливість, документи для оформлення відстрочки можна буде подавати через портал "Дія". Крім того, через центри надання адміністративних послуг тепер можна буде подати не лише заяву на отримання відстрочки, а й заяву на її переоформлення.

Також уряд уточнив правила подання заяв в електронній формі. Якщо військовозобов'язаний уже має чинну відстрочку, повторно подати заяву через електронні сервіси він зможе лише у двох випадках: коли до завершення строку її дії залишилося менш як 30 календарних днів або якщо йдеться саме про переоформлення відстрочки. Це має запобігти одночасному оформленню кількох відстрочок та врегулювати перехід між різними підставами для їх надання.

Як писали Новини.LIVE, 31 липня є останнім днем, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+". Уже з 1 серпня така можливість зникне, і до досягнення 18 років пройти процедуру можна буде лише особисто в ТЦК та СП. Для онлайн-постановки на облік необхідно авторизуватися в застосунку через BankID та скористатися функцією "Стати на облік".

Також Новини.LIVE повідомляли, що колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що реформу мобілізації розглядали як частину ширшої реформи комплектування війська, а не окремий процес. За його словами, спочатку планували змінити умови військової служби — запровадити чіткі терміни служби, нові контракти, гідне грошове забезпечення та можливості для професійного розвитку військових. Лише після цього, за задумом команди Міноборони, мала відбутися реформа самої системи мобілізації.