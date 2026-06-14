Відстрочка може тривати понад три роки: за якої умови

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Суспільне Полтава

Військові, які за контрактом долучилися до лав захисників України, після завершення служби гарантовано отримають відстрочку. Її тривалість залежатиме від низки чинників. Зокрема, йдеться про тип контракту, попередній термін служби та участь у бойових діях.

Про це в суботу, 13 червня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

Механізми розрахунку відстрочки

Гарантовану відпустку тривалістю в пів року отримають після завершення служби всі контрактники.

Цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців і під час служби чотири місяці провів на бойових, отримає півтора року відстрочки, враховуючи піврічну гарантовану. Чиному військовому, який перебував у лавах захисників України від 2021 року та підписав контракт на десять місяців, нараховуватимуть по шість місяців відстрочки за кожен рік служби від 2022 року і по місяцю відстрочки за кожен рік у війську до 2022 року. Загальна тривалість відстрочки для такого бійця становитиме три роки та сім місяців.

Очільник оборонного відомства наголосив, що військова служба має бути прогнозованою та справедливою.



"Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", — написав Федоров.

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Дізнатися більше про умови нових контрактів та розрахунок відстрочок можна на сайті контрактної системи Сил оборони та за номером гарячої лінії 1519.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що хлопці віком до 23 років мають право виїжджати за межі України навіть під час воєнного стану. Йдеться навіть про військовозобов'язаних. Щоправда, можуть виникнути труднощі дорогою до кордону.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал b2bconsult писав, що причини для надсилання повісток можуть бути різними. Такий документ може надійти навіть тому, хто має відстрочку. У такому разі повістка інформуватиме про виклик до військкомату для вирішення питань із відстрочкою.