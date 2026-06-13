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Головна Мобілізація Виїзд за кордон у 18–23 роки: юрист пояснив головну проблему

Виїзд за кордон у 18–23 роки: юрист пояснив головну проблему

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 12:20
Виїзд за кордон у 18–23 роки: юрист пояснив головну проблему
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. На право виїзду не впливає навіть статус "військовозобов’язаний". Але цей статус може вплинути на можливість доїхати до кордону.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон під час війни

Під час дії воєнного стану виїзд з України був обмежений для громадян. Ці обмеження стосуються не усіх українців, а перш за все лише тих, хто перебуває у мобілізаційному віці.

Конкретно перетин державного кордону на виїзд з України заборонений для тих громадян, що перебувають на військовому обліку і є старшими 23 років. Виняток складають лише деякі громадяни з бронюванням та відстрочкою від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 18 років. Але при цьому він є не призовником, а має статус "військовозобов’язаний".

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Громадянин поцікавився, чи має він право виїжджати з України, зважаючи на свій статус на військовому обліку. Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що сам по собі виїзд для такого громадянина є відкритим.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Так, Ви маєте право виїхати за кордон до настання Вам 23 років. Відповідне право передбачено пунктом 2-19 Правил перетинання державного кордону громадянами України". Але, додали фахівці, існує інша реальна проблема.

Цією проблемою є якраз статус військовозобов’язаного. Айвазян підкреслив: "Головне питання полягає в тому, як саме доїхати до пункту пропуску через блокпости без оформленої відстрочки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можуть у 2026 році заборонити виїзд за кордон через борги.

Чимало українців вважають, що поїздка за кордон неможлива у разі наявності боргів. Однак обмежують пересування громадян лише судові рішення та невиконані фінансові зобов'язання. Не завадить дізнатися, в яких випадках виїзд з України стає недоступним.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

відстрочка військовозобов'язані виїзд за кордон
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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