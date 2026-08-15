Відстрочка після контракту: як рахують місяці для відпочинку

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Світлана Красноштан Редактор

Військовослужбовці, які звільняються після мотиваційного контракту, мають право на гарантовану відстрочку від мобілізації, що складається з базових шести місяців та додаткового часу за бойовий досвід і стаж. Кабінет Міністрів деталізував алгоритм розрахунку цих термінів та процедуру оформлення документів через ТЦК.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Що впливає на тривалість відстрочки після завершення контракту

Постанова Кабінету Міністрів № 768 (пункт 22) офіційно закріпила механізм, за яким колишні військові отримують час на законний відпочинок від призову. Базовий термін становить шість місяців. Він починає діяти одразу з дня звільнення, за умови, що військовослужбовець залишає лави збройних сил з таких причин:

закінчення строку дії підписаного контракту;

погіршення стану здоров'я;

сімейні обставини чи інші вагомі законодавчі підстави.

Окрім цих фіксованих пів року, демобілізованим нараховуватимуть додаткові дні відстрочки. Їхня кількість безпосередньо залежить від тривалості підписаної угоди, безпосереднього бойового досвіду та загального стажу в армії. Підрахунком займаються кадрові підрозділи військових частин, які формують показники індивідуально для кожної людини.

Алгоритм нарахування бонусного часу виглядає так:

Угоди на 6, 10 або 14 місяців: за кожні 30 днів безпосередньої участі в боях під час воєнного стану додається 3 місяці відпочинку.

Угода на 10 місяців: за кожен рік військової служби від початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) і до моменту укладання контракту нараховується ще 6 місяців.

Угоди на 10 або 24 місяці: кожен рік безперервної служби до 24 лютого 2022 року конвертується в 1 додатковий місяць відстрочки.

Угода на 24 місяці: за кожні 30 днів перебування у зоні бойових дій додається 1 місяць звільнення від мобілізації.

Важливий нюанс полягає в тому, що всі розрахунки здійснюються пропорційно фактичному часу на передовій чи на службі загалом. При цьому неповні періоди завжди округлюються на користь ветерана у більший бік до повного місяця.

Як оформити відстрочку після закінчення контрактної служби в ЗСУ

Щоб скористатися цим правом, резервісту чи військовозобов'язаному необхідно ініціювати процес документального оформлення самостійно:

Громадянин особисто несе письмову заяву на ім'я очільника міського або районного ТЦК та СП. До звернення обов'язково додається витяг із наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу (у цьому документі вже має бути зафіксований кінцевий строк наданої відстрочки). Працівники ТЦК зобов'язані офіційно зареєструвати заяву максимум за один робочий день з моменту її отримання. Упродовж наступних трьох робочих днів військкомат мусить перенести всі відомості про тривалість відстрочки до Єдиного державного реєстру.

Як писали Новини.LIVE, українські парламентарі розглядають можливість надання відстрочки від призову для ще однієї категорії громадян. Відповідна законодавча ініціатива стосується чоловіків, які змушені самотужки виховувати дітей в Україні через тривале перебування їхньої матері за межами держави.

Якщо людина вчасно не оформила звільнення від служби через зникнення безвісти близького родича, представники ТЦК мають законне право її мобілізувати. Утім, юристи роз'яснили підстави та порядок дій для отримання можливості демобілізуватися.