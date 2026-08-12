Відстрочку від мобілізації можуть надати батькам дітей, чиї матері за кордоном

Відстрочка. Фото: Міноборони, колаж Новини.LIVE

У Верховній Раді України запропонували розширити перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Мова йде про чоловіків, які самостійно виховують дитину в Україні у зв'язку з тривалим перебуванням матері за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15494 від 10 серпня 2026 року, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Що відомо про можливість нової підстави для відстрочки

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Георгій Мазурашу. Його документ пропонує дозволити одному з батьків оформити відстрочку у випадку, якщо інший постійно проживає за межами України або перебуває за кордоном не менше 90 днів протягом року.

"У такому разі дитина, яка залишається в Україні і росте лише з одним з батьків, і так вже є фактично постраждалою. Тож розглядати варіант мобілізувати єдину найближчу для дитини рідну людину, яка є поруч в Україні, — не гуманно, як мінімум", — написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, законопроєктом пропонується надати право на відстрочку громадянам, у яких близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення волонтерської діяльності в районах ведення бойових дій, або ж унаслідок ракетних ударів, бомбардувань чи безпосередніх бойових дій.

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Зауважимо, що чинне законодавство наразі передбачає таку підставу лише для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний чи неповнорідний брат або сестра — загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях на фронті.

Пост нардепа. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито плани мобілізації жінок. Також там поінформували, що в Україні не будуть змінювати правила для багатодітних батьків.

Також ми повідомляли, особи якого віку не підлягають мобілізації.